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على غرار ريان.. وفاة الطفل العالق في بئر في أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 فبراير 2022, 10:58 صباحا
على غرار ريان.. وفاة الطفل العالق في بئر في أفغانستان
جهود لإنقاذ طفل عالق في بئر في قرية شوكاك بولاية زابل الأفغانية، 17 فبراير 2022. (أ ف ب)
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أعلن مسؤولون عدة في حركة طالبان، الجمعة، وفاة الطفل العالق منذ الثلاثاء في بئر عميقة وجافة في جنوب شرق أفغانستان.

وكتب المستشار الكبير في وزارة الداخلية، أنس حقاني،  في تغريدة أن الطفل حيدر «غادرنا إلى الأبد. إنه يوم حداد وحزن جديد لبلادنا». وأكد عبد الله عزام، سكرتير نائب رئيس الوزراء عبد الغني بارادار، في تغريدة أيضًا قائلًا: «رحل حيدر عنا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وسقط الطفل الأفغاني حيدر الثلاثاء في قاع هذه البئر الترابية في قرية شوكاك بولاية زابل على بعد 400 كيلومتر جنوب غرب العاصمة كابل.

وبلغ عناصر فرق الإنقاذ موقع الطفل صباح الجمعة. وكان لا يزال على قيد الحياة لدى وصولهم إليه إلا أن «الوضع لم يكن جيدًا» وكان ينبغي أن «يتلقى العلاج في الموقع»، على ما قال ناطق مساعد باسم حكومة طالبان، أحمد الله واثق.

ويذكر الحادث بما حدث في فبراير في المغرب حيث سقط الطفل ريان (خمس سنوات) في قاع بئر جافة وعُثر عليه ميتًا بعد خمسة أيام من جهود شاقة بذلتها فرق الإنقاذ، في حادثة أثارت تعاطفًا كبيرًا في المغرب والعالم.

وقال الحاج عبد الهادي (50 عاما) جد حيدر لوكالة «فرانس برس» إن الطفل سقط في الحفرة بينما كان يحاول «مساعدة» بالغين على حفر بئر جديدة في هذه القرية التي تعاني من الجفاف. وذكرت مصادر رسمية أن الطفل انزلق في هذه البئر التي يبلغ عمقها 25 مترًا ثم جرى سحبه بواسطة حبل إلى عمق حوالى عشرة أمتار حيث علق.

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