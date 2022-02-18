برلين: روسيا تعرّض أمن أوروبا للخطر بمطالب «تعود لحقبة الحرب الباردة»

القاهرة - بوابة الوسط

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الجمعة، بأنّ روسيا تُعرّض أمن أوروبا للخطر من خلال «مطالب تعود إلى حقبة الحرب الباردة»، في موقف يأتي قبل انعقاد مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي الذي ستُهيمن عليه الأزمة الأوكرانية.

وقالت بيربوك في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «مع نشر غير مسبوق لقوّات على الحدود مع أوكرانيا ومطالب تعود إلى حقبة الحرب الباردة، فإنّ روسيا تتحدى المبادئ الأساسية لنظام السلام الأوروبي»، داعيةً موسكو إلى إظهار «جهود جادة لخفض التصعيد».

ومنذ نهاية العام الماضي، تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بحشد ما يصل إلى مئة ألف جندي على حدودها مع جارتها الموالية للغرب تمهيدًا لغزوها. لكن موسكو تنفي وجود أي مخطط لديها من هذا القبيل، مطالبة في الوقت نفسه بضمانات خطية لأمنها، وفي مقدمها التعهد بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أبدًا ووقف توسع الحلف شرقًا، وهو ما رفضته واشنطن والغرب.

وفي تصعيد جديد، توعدت روسيا، الخميس، بالتحرك عسكريًا، في حال رفضت الولايات المتحدة مطالبها الأمنية الرئيسية، مشددة على ضرورة انسحاب القوات الأميركية من وسط أوروبا وشرقها ودول البلطيق. وقالت وزارة الخارجية الروسية، ردًا على اقتراحات أميركية بشأن محادثات حول الأمن الأوروبي: «في غياب استعداد لدى الجانب الاميركي للتفاهم على ضمانات قانونية راسخة لأمننا (...) ستكون روسيا مضطرة الى التحرك، وخصوصا عبر تنفيذ إجراءات ذات طابع عسكري وتقني»،