برلين: مجموعة السبع مستعدة لـ«حوار جدي» مع موسكو بشأن أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الجمعة، أن دول مجموعة السبع مستعدة لإجراء «حوار جاد» مع روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية، وذلك عشية محادثات حاسمة ستجريها في ميونيخ مع نظرائها في المجموعة.

وقالت بيربوك إن وزراء خارجية دول مجموعة السبع الذين يجتمعون، السبت، سيبعثون «رسالة وحدة» مفادها «أننا مستعدون لحوار جاد حول الأمن للجميع»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

ويعقد وزراء خارجية دول مجموعة السبع الأكثر تقدّمًا محادثات بشأن الأزمة الأوكرانية في ميونيخ، السبت.

وقال ناطق باسم الخارجية الألمانية الناطق إن الوزيرة أنالينا بيربوك، ستستضيف المحادثات على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، مضيفًا أن الاجتماع «سيركّز على الأزمة التي نجمت عن انتشار القوات الروسية قرب أوكرانيا».