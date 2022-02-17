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روسيا تهدد: سنضطر للتحرك عسكريًا في حال رفض الأميركيون مطالبنا الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 فبراير 2022, 05:09 مساء
روسيا تهدد: سنضطر للتحرك عسكريًا في حال رفض الأميركيون مطالبنا الأمنية
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توعدت روسيا اليوم الخميس بالتحرك عسكريا، في حال رفضت الولايات المتحدة مطالبها الأمنية الرئيسية، مشددة على ضرورة انسحاب القوات الأميركية من وسط أوروبا وشرقها ودول البلطيق.

وكتبت الخارجية الروسية، ردا على اقتراحات أميركية بشأن محادثات حول الأمن الأوروبي: «في غياب استعداد لدى الجانب الاميركي للتفاهم على ضمانات قانونية راسخة لأمننا (...) ستكون روسيا مضطرة الى التحرك، وخصوصا عبر تنفيذ إجراءات ذات طابع عسكري وتقني»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت الوزارة إن موسكو لا تخطط لاجتياح أوكرانيا، رغم نشر أكثر من مئة ألف جندي روسي عند حدودها ما يثير مخاوف لدى الدول الغربية من عملية عسكرية وشيكة ضد كييف.

وأضافت: «لا يحصل أي اجتياح روسي كالذي يعلنه منذ الخريف الماضي مسؤولون أميركيون وحلفاؤهم، ولا يخطَط له».

وتلقت الولايات المتحدة اليوم ردا خطيا من موسكو على مقترحات التفاوض بشأن الأمن في أوروبا، وذلك لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية.

وقال مسؤول أميركي كبير إن الرد سلم إلى سفير الولايات المتحدة في روسيا جون ساليفان في موسكو. وكانت واشنطن رفعت مقترحاتها الخطية في 26 يناير الماضي؛ لكنها رفضت المطالب الروسية الرئيسية ومن بينها ضمانة رسمية بعدم انضمام اوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.

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