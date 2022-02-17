بايدن: خطر اجتياح روسيا لأوكرانيا «عال جدا»

القاهرة - بوابة الوسط

حذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، من أن خطر اجتياح روسيا لأوكرانيا بات «عاليا جدا»، وذلك في تصريح قبل مغادرته البيت الأبيض لزيارة قصيرة لولاية أوهايو، اليوم الخميس.

وتكثف واشنطن من التحذيرات بهذا الشأن، وتؤكد أن موسكو لا تسحب قواتها من الحدود الأوكرانية كما وعدت، بل تستمر على العكس بتعزيز انتشارها، وفق «وكالة فرانس برس».

قبل ذلك، قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن روسيا «قد تكون تسعى لاختلاق ذريعة للقيام بغزو بعد تقارير مقلقة» عن عمليات قصف عند الخطوط الأمامية لأوكرانيا مع الانفصاليين المدعومين من موسكو.

وقال أوستن للصحفيين عقب اجتماع مع وزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي، اليوم: «قلنا منذ بعض الوقت إن الروس قد يقومون بأمر مماثل من أجل تبرير نزاع عسكري، ولذا سنراقب الأمر عن كثب».