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سفيرة أميركا في الأمم المتحدة: روسيا تتجه لغزو وشيك لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 فبراير 2022, 04:00 مساء
سفيرة أميركا في الأمم المتحدة: روسيا تتجه لغزو وشيك لأوكرانيا
حشود عسكرية للجيش الروسي على الحدود الأوكرانية. (الإنترنت)
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رأت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توامس-غرينفيلد، الخميس، أن «روسيا تتجه إلى غزو وشيك» لأوكرانيا رغم إعلانها عن انسحابات عسكرية.

وقالت الدبلوماسية إنها طلبت من وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، المشاركة في اجتماع حول أوكرانيا يعقده مجلس الأمن الدولي ومقرر عقده منذ فترة، الخميس في نيويورك. وسيرئسه نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، ويشارك فيه مساعد الوزير البريطاني المكلف شؤون أوروبا، جيمس كليفرلي، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلنت روسيا خلال اليومين الماضيين سحبًا جزئيًا لقواتها المنتشره على الحدود مع أوكرانيا وفي القرم، لكن الحلف الأطلسي ودول غربية قالوا إنهم «لا يرون بوادر الخفض المعلن في التصعيد». وقال أمين «ناتو» ينس ستولتنبرغ، على العكس، يبدو أن روسيا «تواصل تعزيز وجودها العسكري».

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