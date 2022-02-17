الكرملين: الانسحاب العسكري الروسي من حدود أوكرانيا يستغرق وقتا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الكرملين، الخميس، أن عودة القوات المشاركة في مناورات على حدود أوكرانيا إلى ثكناتها سيستغرق وقتًا، فيما يتهم الغرب موسكو بالإبقاء على انتشارها العسكري وحتى تعزيزه.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين إن «وزير الدفاع أفاد في الواقع أن بعض مراحل التدريبات تشارف على نهايتها، وأن العسكريين سيعودون تباعًا إلى قواعدهم»، مشددًا على أنها «عملية تمتد في الزمن»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

روسيا تعلن عن إنسحاب جزئي من حدود أوكرانيا

وأعلنت روسيا خلال اليومين الماضيين سحبًا جزئيًا لقواتها المنتشره على الحدود مع أوكرانيا وفي القرم، لكن الحلف الأطلسي ودول غربية قالوا إنهم «لا يرون بوادر الخفض المعلن في التصعيد». وقال أمين «ناتو» ينس ستولتنبرغ، على العكس، يبدو أن روسيا «تواصل تعزيز وجودها العسكري».

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ومنذ نهاية العام الماضي، تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بحشد ما يصل إلى مئة ألف جندي على حدودها مع جارتها الموالية للغرب تمهيدًا لغزوها. لكن موسكو تنفي وجود أي مخطط لديها من هذا القبيل، مطالبة في الوقت نفسه بضمانات خطية لأمنها، وفي مقدمها التعهد بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أبدًا ووقف توسع الحلف شرقًا.