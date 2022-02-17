نحو 3 آلاف جندي فرنسي يبقون في الساحل بعد الانسحاب من مالي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية، الخميس، أن نحو 2500 إلى ثلاثة آلاف جندي فرنسي سيبقون منتشرين في منطقة الساحل بعد انسحابهم من مالي خلال ستة أشهر.

وقال الناطق باسم هيئة الأركان العامة الكولونيل باسكال إياني في مؤتمر صحفي في باريس إن 4600 جندي فرنسي ينتشرون في قطاع الصحراء والساحل حاليا بينهم 2400 في مالي. وأضاف «في نهاية (الانسحاب) سيبلغ عددهم بين 2500 وثلاثة آلاف عنصر»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون وكندا انسحاب العمليتين العسكريتين لمكافحة الإرهابيين «برخان» و«تاكوبا» من مالي بسبب تدهور العلاقات مع المجلس العسكري في باماكو.

وقال بيان مشترك إن «الشروط السياسية والعملانية والقانونية لم تعد متوفرة» والدول قررت «الانسحاب المنسق» من مالي، مؤكدة في الوقت نفسه «رغبتها في مواصلة التزامها في منطقة» الساحل حيث ينشط متطرفون.