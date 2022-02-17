لافروف: موسكو سترد على الاقتراحات الأميركية اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا سترد، الخميس، على الاقتراحات الأميركية بشأن الأمن في أوروبا، ما يفسح المجال أمام بدء مفاوضات من أجل خفض التصعيد في الأزمة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: «سنرسل اليوم هذه الرسالة إلى الطرف الأميركي»، مشيرًا إلى أن روسيا التي تطالب بضمانات أمنية من واشنطن وحلف شمال الأطلسي «ستنشر» مضمون الرسالة التي تحمل رد موسكو، وفق وكالة «فرانس برس».

وتستنكر موسكو رفض الغرب لمطالبها الرئيسية، ولا سيما إنهاء سياسة توسيع حلف شمال الأطلسي وخاصة ليشمل أوكرانيا، وسحب البنية التحتية العسكرية للحلف من شرق أوروبا. من جانبهم، اقترح الغربيون إجراء محادثات حول مواضيع مثل الحد من التسلح.

وأعلنت روسيا خلال اليومين الماضيين سحبًا جزئيًا لقواتها المنتشره على الحدود مع أوكرانيا وفي القرم، لكن الحلف الأطلسي ودول غربية قالوا إنهم «لا يرون بوادر الخفض المعلن في التصعيد». وقال أمين «ناتو» ينس ستولتنبرغ، على العكس، يبدو أن روسيا «تواصل تعزيز وجودها العسكري».