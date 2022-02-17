رئيس السنغال يعلق على انسحاب القوات الأوروبية من مالي

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس السنغالي ماكي سال في باريس، الخميس، تعليقًا على إعلان انسحاب القوات الفرنسية والأوروبية من مالي، إن القتال ضد المجموعات «الجهادية» في منطقة الساحل «لا يمكن أن يكون من شأن الدول الأفريقية وحدها».

وقال سال في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «نتفهم هذا القرار»، وأضاف أن «مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل لا يمكن أن تكون من شأن الدول الأفريقية وحدها»، مؤكدًا أنه «يسعدنا تجديد الالتزام بالبقاء في المنطقة وإعادة تنظيم القوات»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون وكندا انسحاب العمليتين العسكريتين لمكافحة الإرهابيين «برخان» و«تاكوبا» من مالي بسبب تدهور العلاقات مع المجلس العسكري في باماكو.

وقال بيان مشترك إن «الشروط السياسية والعملانية والقانونية لم تعد متوفرة» والدول قررت «الانسحاب المنسق» من مالي، مؤكدة في الوقت نفسه «رغبتها في مواصلة التزامها في منطقة» الساحل حيث ينشط متطرفون.