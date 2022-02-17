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روسيا: إعادة وحدات المدرعات إلى قواعدها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 فبراير 2022, 11:46 صباحا
روسيا: إعادة وحدات المدرعات إلى قواعدها
قوات من الجيش الروسي. (أرشيفية : الإنترنت)
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أعلنت روسيا، الخميس، عودة وحدات مدرعات شاركت في مناورات عسكرية إلى قواعدها، في وقت تحذر الدول الغربية من هجوم عسكري روسي وشيك على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن قطارًا عسكريًا ينقل بصورة خاصة تجهيزات عسكرية تابعة لوحدات المدرعات في المنطقة العسكرية الغربية «في طريقه إلى قاعدة انتشارها الدائم بعد انتهاء المناورات المخطط لها»، دون إعطاء أي مؤشر إلى نقطة انطلاق المدرعات ولا منطقة وصولها.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت موسكو أنها تواصل انسحابها العسكري مع انطلاق قطار للجيش يحمل تجهيزات من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا وحيث كانت تنشر قوات عززت المخاوف من اجتياح روسي لهذا البلد المجاور.

وقالت وزارة الدفاع إن «وحدات منطقة الجنوب الفدرالية التي أنهت مشاركتها في مناورات تكتيكية في قواعد شبه جزيرة القرم، هي بصدد العودة إلى قواعدها عبر السكك الحديدية»، فيما عرض التلفزيون مشاهد تظهر قطارًا محملًا بشاحنات عسكرية يعبر الجسر الذي يربط القرم بالبر الروسي.

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