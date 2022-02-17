ماكرون: عسكريون أوروبيون متمركزون حاليا في مالي سينتشرون في النيجر

القاهرة - بوابة الوسط

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن عسكريين أوروبيين يشاركون في تجمع القوات الخاصة «تاكوبا» «سيعاد تموضعهم إلى جانب القوات المسلحة النيجرية في المنطقة الحدودية لمالي».

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي بعد إعلانه انسحاب القوة الفرنسية «برخان» وقوة «تاكوبا» إن «هذا الانسحاب (...) سيجرى تنفيذه بطريقة منظمة مع القوات المسلحة المالية وبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)»، مؤكدًا أنه «خلال هذه افترة سنبقي مهماتنا الداعمة لمصلحة» البعثة، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون وكندا انسحاب العمليتين العسكريتين لمكافحة الإرهابيين «برخان» و«تاكوبا» من مالي بسبب تدهور العلاقات مع المجلس العسكري في باماكو.

وقال بيان مشترك إن «الشروط السياسية والعملانية والقانونية لم تعد متوفرة» والدول قررت «الانسحاب المنسق» من مالي، مؤكدة في الوقت نفسه «رغبتها في مواصلة التزامها في منطقة» الساحل حيث ينشط متطرفون.