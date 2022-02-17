ماكرون: الساحل وخليج غينيا أولويتان لـ«القاعدة» و«داعش»

القاهرة - بوابة الوسط

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي، الخميس، أعلن فيه انسحاب الفرنسيين والأوروبيين من مالي، أن منطقة الساحل وخليج غينيا هما «أولويتان في استراتيجية التوسع» لتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وقال ماكرون إن «القاعدة وداعش اختارا جعل أفريقيا والساحل على وجه الخصوص، والآن وبشكل متزايد خليج غينيا، أولوية في استراتيجيتهما التوسعية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون وكندا انسحاب العمليتين العسكريتين لمكافحة الإرهابيين «برخان» و«تاكوبا» من مالي بسبب تدهور العلاقات مع المجلس العسكري في باماكو.

وقال بيان مشترك إن «الشروط السياسية والعملانية والقانونية لم تعد متوفرة» والدول قررت «الانسحاب المنسق» من مالي، مؤكدة في الوقت نفسه «رغبتها في مواصلة التزامها في منطقة» الساحل حيث ينشط متطرفون.