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روسيا تعلن انسحابا عسكريا جديدا من القرم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 فبراير 2022, 10:02 صباحا
روسيا تعلن انسحابا عسكريا جديدا من القرم
قوات روسية خلال تدريبات على حدود بيلاروسيا. (الإنترنت)
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أعلنت موسكو، الخميس، أنها تواصل انسحابها العسكري مع انطلاق قطار للجيش يحمل تجهيزات من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا وحيث كانت تنشر قوات عززت المخاوف من اجتياح روسي لهذا البلد المجاور.

وقال وزارة الدفاع إن «وحدات منطقة الجنوب الفدرالية التي أنهت مشاركتها في مناورات تكتيكية في قواعد شبه جزيرة القرم، هي بصدد العودة إلى قواعدها عبر السكك الحديدية»، فيما عرض التلفزيون مشاهد تظهر قطارًا محملًا بشاحنات عسكرية يعبر الجسر الذي يربط القرم بالبر الروسي، وفق وكالة «فرانس برس».

وأمس الأربعاء، أعلنت روسيا انتهاء مناورات عسكرية وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «أنهت وحدات إقليم الجنوب العسكري تمارينها التكتيكية في قواعد شبه جزيرة القرم وتعود عبر السكك الحديدية إلى ثكناتها الأصلية».

ومنذ نهاية العام الماضي، تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بحشد ما يصل إلى مئة ألف جندي على حدودها مع جارتها الموالية للغرب تمهيدًا لغزوها. لكن موسكو تنفي وجود أي مخطط لديها من هذا القبيل، مطالبة في الوقت نفسه بضمانات خطية لأمنها، وفي مقدمها التعهد بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أبدًا ووقف توسع الحلف شرقًا.

ورفضت واشنطن في رسالة جوابية رفضًا مطلقًا الشرط المتعلق باحتمال انضمام أوكرانيا للحلف الأطلسي، لكنها أبدت استعدادًا لأن تبحث مع موسكو مسائل أخرى مهمة مثل تعزيز محادثات مراقبة الأسلحة في ما يتعلق خصوصًا بمسألة الصواريخ الاستراتيجية والأسلحة النووية المتمركزة في أوروبا، إضافة إلى المناورات العسكرية.

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