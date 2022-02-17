واشنطن وبرلين يطالبان روسيا بـ«خطوات حقيقية» لخفض التصعيد

القاهرة - بوابة الوسط

حثّ الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس موسكو، الأربعاء، على اتخاذ «خطوات حقيقية» لنزع فتيل التوتر، وأكدا أنه لم تتم حتى الآن ملاحظة انسحاب كبير للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وقال الزعيمان، بحسب بيان أصدرته المستشارية الألمانية عقب اتصال هاتفي بينهما، إن «على روسيا أن تتخذ خطوات حقيقية لخفض التصعيد».

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن وجود «أدلة قليلة» على انسحاب قوات روسية من الحدود الأوكرانية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.