تعزيزات عسكرية أميركية تصل إلى بولندا في ظل التوتر مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

وصل مئات من المظليين الأميركيين إلى مطار جيشوف البولندي القريب من الحدود الأوكرانية، الأربعاء، في إطار نشر بضعة آلاف من القوات لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي بسبب التوترات مع روسيا.

ونزل العسكريون الأميركيون من طائرتي نقل عسكريتين من طراز «بوينغ سي-17»، وصعدوا على متن حافلات في المطار الواقع على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا، وفق «فرانس برس».

مروحيات «بلاك هوك» و«شينوك»

في غضون ذلك، كان عسكريون آخرون يحلقون فوق المكان في مروحيات «بلاك هوك» و«شينوك». كما شوهدت سيارات مصفحة وشاحنات عسكرية وحاويات وعشرات العسكريين الآخرين في معسكر أُقيم داخل وحول مركز مؤتمرات قبالة صالة المطار.

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وقال ضابط صف في نقطة تفتيش في المعسكر، طلب عدم كشف هويته، «لا نعرف بعد» إلى متى ستستمر هذه المهمة.

وينتشر عسكريون من الفرقة «82» المحمولة جوًّا ومقرها ولاية كارولينا الشمالية في المطار الواقع قرب قرية جاشونكا منذ 5 فبراير. وواصل المطار رحلاته المدنية، الأربعاء، مع رحلات مجدولة لشركة «ريان إير» إلى لندن ومانشستر.

نشر ما مجموعه 4700 عسكري إضافي

وأعلنت الولايات المتحدة عزمها على نشر ما مجموعه 4700 عسكري إضافي بشكل موقت في بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وذلك ردًّا على حشد روسيا قوات حول أوكرانيا. وسترفع هذه التعزيزات عديد القوات الأميركية في بولندا إلى نحو 10 آلاف عنصر.

وصرح قائد الفرقة «82»، الجنرال كريس دوناهو، وهو آخر عسكري أميركي غادر أفغانستان، للصحفيين في بداية الانتشار، بأن القوات الأميركية «ستدافع، إذا لزم الأمر، عن أي جزء من حلف شمال الأطلسي». وأضاف: «هذا الانتشار إجراء حصيف لنردع جماعيًّا أي مسعى حربي. إنه دفاعي بطبيعته».