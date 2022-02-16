باريس: عدد الجنود الروس المنتشرين على حدود أوكرانيا لم يتغير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، الأربعاء، أن روسيا لا تزال تنشر على الحدود الأوكرانية «نفس عدد القوات»، وأن ما أعلنته بشأن سحبها قسمًا من هذه القوات، هو معلومات لا تزال بحاجة لأن يتم «التحقق» منها.

وقال لودريان، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي، إن «هذا أفضل من لا شيء. إنها عمليات إعادة تشكيل تم إعلانها، ويجب التحقق منها». وأضاف: «عدد القوات لا يزال على حاله، والمناورات متواصلة»، وفق «فرانس برس».

الحلف يعتزم تعزيز جناحه الشرقي

وفي سياق متصل أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، أن الحلف يعتزم تعزيز جناحه الشرقي، محذرًا من أن التهديد الروسي بات «الوضع الطبيعي الجديد في أوروبا».

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وقال ستولتنبرغ، بعدما التقى وزراء دفاع الدول الأعضاء، إن «الوزراء قرروا اليوم تطوير خيارات لتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي للدفاع والردع بما يشمل التفكير في تأسيس مجموعات قتالية جديدة تابعة للناتو في وسط أوروبا وجنوب شرقها»، وفق «فرانس برس».

«لا إشارات إلى خفض التصعيد»

وقال ستولتنبرغ، الأربعاء، «لا إشارات إلى خفض التصعيد حتى الآن»، وروسيا تستمر بحشد قوات قرب أوكرانيا رغم إعلانها أنها تسحب جنودًا من الحدود.

وأوضح ستولتنبرغ قبل اجتماع لوزراء الدفاع في الحلف: «سمعنا إشارات من موسكو حول استعدادها لمواصلة الجهود الدبلوماسية، لكن حتى الآن لم نرَ أي خفض للتصعيد على الأرض. على العكس يبدو أن روسيا تستمر في الحشد العسكري»، وفق ما «فرانس برس».

وأعلنت روسيا، الأربعاء، انتهاء مناورات عسكرية وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم التي ضمتها العام 2014، حيث كان حشد قوات يثير مخاوف من احتمال غزو أوكرانيا. كما سحبت، الثلاثاء، جزءًا من القوات المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، إنه «لا يريد حربًا سببها أوكرانيا»، وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، في موسكو: «هل نريد حربًا أم لا؟ بالتأكيد لا. لهذا السبب قدمنا اقتراحاتنا لعملية تفاوضية».