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الرئيس الأوكراني: لسنا خائفين وسندافع عن أنفسنا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 08:10 مساء
الرئيس الأوكراني: لسنا خائفين وسندافع عن أنفسنا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي. (الإنترنت).
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، في خطاب لمناسبة «يوم الوحدة» الوطنية أن بلاده «ليست خائفة» و«ستدافع عن نفسها» في مواجهة أي غزو روسي محتمل.

وقال زيلينسكي في ماريوبول، المدينة الواقعة في شرق البلاد قرب خط الجبهة مع الانفصاليين الموالين لروسيا والمدعومين منها: «لسنا خائفين من أي توقع، ولسنا خائفين من أحد؛ لأننا سندافع عن أنفسنا»، وفق «فرانس برس».

وأضاف زيلينسكي، إنه لم يرَ أي دليل على انسحاب القوات الروسية من حدود بلاده، موضحًا أن موسكو تقوم ببساطة بعملية تبديل للقوات. وأوضح زيلينسكي، في تصريحات متلفزة، «نشهد عمليات تناوب صغيرة. لن أسمي ذلك سحب روسيا لقواتها. لا يمكننا قول ذلك»، وتابع «لا نرى تغييرًا».

«لا إشارات إلى خفض التصعيد»
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ستولتنبرغ، الأربعاء، «لا إشارات إلى خفض التصعيد حتى الآن»، وروسيا تستمر بحشد قوات قرب أوكرانيا رغم إعلانها أنها تسحب جنودًا من الحدود.

وأوضح ستولتنبرغ قبل اجتماع لوزراء الدفاع في الحلف: «سمعنا إشارات من موسكو حول استعدادها لمواصلة الجهود الدبلوماسية، لكن حتى الآن لم نرَ أي خفض للتصعيد على الأرض. على العكس يبدو أن روسيا تستمر في الحشد العسكري»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

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وأعلنت روسيا، الأربعاء، انتهاء مناورات عسكرية وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم التي ضمتها العام 2014، حيث كان حشد قوات يثير مخاوف من احتمال غزو أوكرانيا. كما سحبت، الثلاثاء، جزءًا من القوات المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، إنه «لا يريد حربًا سببها أوكرانيا»، وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، في موسكو: «هل نريد حربًا أم لا؟ بالتأكيد لا. لهذا السبب قدمنا اقتراحاتنا لعملية تفاوضية».

حشد مئة ألف جندي على حدود أوكرانيا
ومنذ نهاية العام الماضي تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بحشد ما يصل إلى مئة ألف جندي على حدودها مع جارتها الموالية للغرب تمهيدًا لغزوها. لكن موسكو تنفي وجود أي مخطط لديها من هذا القبيل، مطالبة في الوقت نفسه بضمانات خطية لأمنها، وفي مقدمها التعهد بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أبدًا ووقف توسع الحلف شرقًا.

ورفضت واشنطن في رسالة جوابية رفضًا مطلقًا الشرط المتعلق باحتمال انضمام أوكرانيا للحلف الأطلسي، لكنها أبدت استعدادًا لأن تبحث مع موسكو مسائل أخرى مهمة مثل تعزيز محادثات مراقبة الأسلحة في ما يتعلق خصوصًا بمسألة الصواريخ الاستراتيجية والأسلحة النووية المتمركزة في أوروبا، إضافة إلى المناورات العسكرية.

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