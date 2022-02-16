لودريان: إما اتفاق في فيينا حول النووي الإيراني وإما «الأزمة»

القاهرة - بوابة الوسط

حذَّر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، الأربعاء، من أنه إذا لم يتم التوصل في غضون بضعة «أيام» إلى اتفاق في فيينا بين الجمهورية الإسلامية والدول الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني فإن العالم سيواجه «أزمة» انتشار نووي حادة.

وقال لودريان أمام مجلس الشيوخ الفرنسي إنه «كلما تقدمنا أكثر، زادت إيران من سرعة إجراءاتها النووية، وكلما قل اهتمام الأطراف بالانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (اتفاق 2015)، من هنا فنحن بلغنا اليوم نقطة التحول»، مؤكدًا أن «الأمر ليس مسألة أسابيع إنما مسألة أيام»، وفق «فرانس برس».

لكن الوزير الفرنسي شدد في الوقت نفسه على أن التوصل لاتفاق أصبح «في متناول اليد».

- إيران تشترط التزاما سياسيا من الكونغرس بشأن الاتفاق النووي

- إيران تطالب واشنطن بإظهار حسن النية «بالفعل» بعد رفع العقوبات المفروضة على طهران

وترمي المحادثات الجارية في فيينا للتوصُّل إلى اتفاق يعيد كلًا من واشنطن وطهران للالتزام بمفاعيل خطة العمل الشاملة المشتركة، الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع الجمهورية الإسلامية في فيينا في 2015 لضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات عن طهران.

«تفاهم» بشأن الاتفاق الواجب إبرامه

وشدَّد لودريان على أن بقية الأطراف الموقعة على الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، وكذلك الولايات المتحدة التي انسحبت منه في 2018) توصلت إلى «تفاهم» بشأن الاتفاق الواجب إبرامه في فيينا وكل ما يبقى الآن هو موافقة إيران عليه.

وقال «نحن بحاجة (الآن) إلى قرارات سياسية من جانب الإيرانيين». وأضاف «أمامهم خيار واضح جدًا: إما أن يتسبّبوا بأزمة حادة في الأيام المقبلة، يمكننا الاستغناء عنها، أو أن يقبلوا بالاتفاق الذي يحترم مصالح جميع الأطراف، وبخاصة مصالح إيران».