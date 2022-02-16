قمة مصغرة في باريس حول الساحل الأفريقي وسط ترقب لانسحاب من مالي

القاهرة - بوابة الوسط

يجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، في باريس عددًا من المسؤولين الأفارقة والأوروبيين، قبل الإعلان المنتظر عن انسحاب فرنسي من مالي بعد تسع سنوات من تدخل عسكري ضد «المتطرفين»، انسحاب بات ملحًا بسبب العلاقات المتدهورة مع المجموعة الحاكمة في باماكو.

هذا الاجتماع الذي يعقد عشية قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الأفريقي في بروكسل يفترض أن يصادق على انسحاب القوات الفرنسية والأوروبية من مالي وإعادة انتشار إقليمية لمواصلة حملة مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، لكن الإعلان يمكن ألا يكون رسميًا قبل قمة بروكسل الخميس، وفق «فرانس برس».

وسيشارك قادة النيجر وتشاد وموريتانيا وكذلك من دول غرب أفريقيا (ساحل العاج وغانا وتوغو وبنين)، وهي التي تواجه تهديدًا إرهابيًا متزايدًا. الغائب الأكبر عن الاجتماع ستكون مالي التي علقت عضويتها في هيئات الاتحاد الأفريقي وكذلك بوركينا فاسو بسبب انقلاب.

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من الجانب الأوروبي، سيشارك رؤساء المجلس الأوروبي شارل ميشال والمفوضية أورسولا فون دير لايين ووزير الخارجية جوزيب بوريل وكذلك قادة الدول المشاركة أو التي تدعم مختلف العمليات على الأرض مثل تاكوبا (القوات الخاصة) أو التدريب العسكري الأوروبي أو بعثة الأمم المتحدة (مينوسما).

«من المستحيل الاستمرار»

وأعلن الإليزيه أن ماكرون سيعقد صباح الخميس مؤتمرًا صحفيًا يحتمل أن يكون مع قادة آخرين لعرض نتيجة المحادثات خلال القمة. ويأتي قرار الانسحاب في إطار أزمة حادة مع باماكو. كما يأتي في فترة حساسة للرئيس الفرنسي الذي يتوقع أن يعلن في وقت قريب جدا ترشيحه لولاية ثانية.

لكن الوضع القائم لم يعد يحتمل فيما يرفض المجلس العسكري الحاكم في باماكو إثر انقلابين منذ 2020 تنظيم انتخابات قبل عدة سنوات، ولا يريد الوجود العسكري الغربي على أراضيه وبدأ يستدعي، بحسب الأوروبيين، مرتزقة روسًا من شركة فاغنر.

وقال وزير الدفاع الإستوني كالي لانيت السبت للصحفيين «من المستحيل الاستمرار في ظل هذه الظروف، جميع الحلفاء الآخرين يشاطروننا الرأي»، في إشارة إلى العراقيل المتكررة التي تضعها حكومة مالي لعمل الشركاء الأجانب.

25 ألف رجل في منطقة الساحل

ينتشر حوالي 25 ألف رجل حاليا في منطقة الساحل بينهم حوالي 4300 فرنسي (2400 في مالي في إطار عملية مكافحة الجهاديين برخان) بحسب قصر الإليزيه.

وأضاف الثلاثاء «نحن بحاجة لإعادة تشكيل شراكتنا العسكرية مع هذه الدول» موضحا أن «الأمر لن يكون نقل ما يحصل في مالي الى مكان آخر إنما تعزيز ما نقوم به في النيجر ودعم الضفة الجنوبية بشكل إضافي».

بحسب مصدر فرنسي قريب من الإليزيه، فإن فرنسا وعدت بتنسيق انسحابها مع بعثة الأمم المتحدة في مالي وبعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي واللتين ستواصلان الاستفادة من دعم جوي وطبي فرنسي في المكان قبل نقل هذه الإمكانات في وقت لاحق.

لكن هذا الانسحاب يطرح السؤال حول مستقبل بعثة الأمم المتحدة البالغ عديدها 15 ألف عنصر والتي أنشئت في 2013 لدعم العملية السياسية في مالي. رحيل بعثتي «تاكوبا» و«برخان» يمكن أن يؤدي إلى رحيل وحدات أوروبية على المدى المتوسط- إنجلترا، ألمانيا ..- والتي تساهم حتى الآن في قوة الأمم المتحدة بحسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة.

الانسحاب الاضطراري لفرنسا

الانسحاب الاضطراري لفرنسا وشركائها الأوروبيين الذين لطالما كانوا مترددين قبل قبول المشاركة في التدخل الفرنسي الذي بدأ في 2013، يشكل أيضًا نكسة كبرى حيث أن مالي لا تزال غارقة في أزمة أمنية خطيرة امتدت إلى دول مجاورة.

لكن باريس تعتزم مواصلة مكافحة «المتطرفين» في المنطقة حيث احتفظت الحركات التابعة للقاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية بقدرة قوية على الإساءة رغم تصفية العديد من القادة. وزارت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي نيامي في أوائل فبراير لإجراء محادثات مع رئيس النيجر محمد البازوم فيما تؤوي النيجر قاعدة جوية فرنسية.

من جانب آخر، تطمح باريس لعرض خدماتها على دول أخرى في غرب أفريقيا (ساحل العاج والسنغال وبنين ...) لمساعدتها على التصدي لانتشار الحركة «المتطرفة» في خليج غينيا. منذ 2013 ، قتل 53 جنديا فرنسيا في منطقة الساحل بينهم 48 جنديًا في مالي.