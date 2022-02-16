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البيت الأبيض: محادثة مرتقبة بين بايدن وشولتس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 فبراير 2022, 05:20 مساء
البيت الأبيض: محادثة مرتقبة بين بايدن وشولتس
صورة مركبة تضم بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس. (الإنترنت)
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس سيجريان الأربعاء قرابة الساعة 19.30 ت غ محادثة هاتفية، في وقت لا يزال التوتر على أشدّه على الحدود الأوكرانية - الروسية.

وقالت الرئاسة الأميركية إن هذه المحادثة تندرج «في إطار التنسيق الوثيق والمتواصل مع حلفائنا»، في وقت يبذل الغرب جهودًا دبلوماسية لتقليل خطر حصول غزو روسي لأوكرانيا تؤكد واشنطن أنه لا يزال «حقيقيًا»، وفق «فرانس برس».

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة لم تر أدلة على انسحاب كبير للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية، رغم إصرار موسكو على أنها قامت بذلك. وقال لشبكة «إيه بي سي» الإخبارية «ما نراه لا يمثّل انسحابًا ذا معنى»، واصفًا خطر غزو روسيا جارتها الموالية للغرب بأنه «حقيقي».

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، أن هجوما روسيا على أوكرانيا «لا يزال ممكنا جدًا»، لكنه دعا إلى «إعطاء الدبلوماسية كل فرص النجاح» لحل الأزمة.

وأضاف بايدن أن بداية انسحاب للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية كما أعلنت موسكو «سيكون أمرًا إيجابيًا»، لكنه تدارك «إننا لم نتحقق حتى الآن» من تنفيذ ذلك، مؤكدًا أن هذه القوات التي يقدر عددها «بأكثر من 150 ألف» جندي لا تزال «في وضع يشكل تهديدا».

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بايدن يحدد طبيعة الرد على الهجوم الروسي المحتمل
كما حذر الرئيس الأميركي من أن العقوبات الغربية على روسيا «جاهزة» إذا شنت هجومًا على أوكرانيا.

وأوضح أن هذه العقوبات «الشديدة» ستشكل خصوصا «ضغطًا على مؤسساتهم المالية الأكبر والأكثر أهمية وعلى صناعات رئيسية»، مكررًا أنه لن يتم أبدا تشغيل خط نورد ستريم 2 لنقل الغاز بين روسيا وألمانيا في حال وقع هجوم روسي.

وأبدى «الاستعداد للرد» على أي نوع من الهجمات على الولايات المتحدة أو حلفائها، ويشمل ذلك خصوصًا الهجمات الإلكترونية.

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