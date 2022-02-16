الكرملين ينفي مسؤوليته عن «الهجوم الإلكتروني» على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

نفى الكرملين، الأربعاء، مسؤوليته عن هجوم إلكتروني استهدف مواقع وزارة الدفاع الأوكرانية وقواتها المسلحة ومصرفين حكوميين.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين بعدما أشارت كييف إلى احتمال أن يكون الهجوم من جانب روسيا «كما هو متوقع، تواصل أوكرانيا تحميل روسيا مسؤولية كل شيء. لا علاقة لروسيا بأي هجمات لحجب الخدمة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، تعرض مواقع وزارة الدفاع ومصرفين حكوميين لهجوم إلكتروني. وجاء الإعلان الصادر عن هيئة رقابة الاتصالات الأوكرانية، في وقت يخيم القلق على الجمهورية السوفياتية السابقة من احتمال تعرضها لهجوم عسكري تشنه روسيا التي تجري تدريبات عسكرية واسعة عند حدودها.

والهجوم هو الثاني خلال أقل من شهر، حيث تعرّض عدد من المواقع الإلكترونية الحكومية في أوكرانيا، منتصف يناير، لهجوم معلوماتي كبير لم تتبنّاه أي جهة على الفور. وقالت وزارة التربية والعلوم في حينها، إن موقعها الرسمي «مغلق موقتًا بسبب الهجوم الشامل الذي حصل ليل 13-14 يناير». وتعذّر الدخول أيضًا إلى مواقع وزارات أخرى، منها وزارة حالات الطوارئ.