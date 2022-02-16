الكرملين يرد على رغبة بايدن «مواصلة المحادثات»

القاهرة - بوابة الوسط

وصف الكرملين، الأربعاء، رغبة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مواصلة المحادثات بشأن أزمة أوكرانيا بأنها «إيجابية»، فيما أعلنت موسكو بأنها تسحب جزءا من قواتها من حدود جارتها.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين «إنه أمر إيجابي أن الرئيس الأميركي يشير أيضا إلى استعداده بدء مفاوضات جدية».

وأمس الثلاثاء، قال بايدن إن بداية انسحاب للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية كما أعلنت موسكو «سيكون أمرا إيجابيا»، لكنه تدارك «إننا لم نتحقق حتى الآن» من تنفيذ ذلك، مؤكدا أن هذه القوات التي يقدر عددها «بأكثر من 150 ألف» جندي لا تزال «في وضع يشكل تهديدا»، معلنا أن هجوما روسيا على أوكرانيا «لا يزال ممكنا جدا»، لكنه دعا إلى «إعطاء الدبلوماسية كل فرص النجاح» لحل الأزمة.

ومنذ نهاية العام الماضي تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بحشد ما يصل إلى مئة ألف جندي على حدودها مع جارتها الموالية للغرب تمهيدا لغزوها. لكن موسكو تنفي وجود أي مخطط لديها من هذا القبيل، مطالبة في الوقت نفسه بضمانات خطية لأمنها، وفي مقدمها التعهد بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أبدا ووقف توسع الحلف شرقا.

ورفضت واشنطن في رسالة جوابية رفضا مطلقا الشرط المتعلق باحتمال انضمام أوكرانيا للحلف الأطلسي، لكنها أبدت استعدادا لأن تبحث مع موسكو مسائل أخرى مهمة مثل تعزيز محادثات مراقبة الأسلحة في ما يتعلق خصوصا بمسألة الصواريخ الاستراتيجية والأسلحة النووية المتمركزة في أوروبا، إضافة إلى المناورات العسكرية.

وعلى مدى اليومين الماضيين خففت موسكو من لهجتها، وأعلنت انتهاء مناورات عسكرية وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم التي ضمتها العام 2014، حيث كان حشد قوات يثير مخاوف من احتمال غزو أوكرانيا. كما سحبت جزءا من القوات المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا، على ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.