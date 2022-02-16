بيلاروسيا: لن يبقى «جندي روسي واحد» في البلاد بعد المناورات المشتركة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت بيلاروسيا، الأربعاء، أن جميع الجنود الروس المتواجدين على أراضيها في إطار المناورات العسكرية الواسعة النطاق، سيغادرون البلاد مع الانتهاء المرتقب لهذه التدريبات في العشرين من فبراير.

وقال وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، في مؤتمر صحفي: «لن يبقى جندي روسي واحد، ولا قطعة واحدة من المعدات (العسكرية) في بيلاروسيا بعد إجراء المناورات مع روسيا»، في وقت زاد هذا الانتشار العسكري المخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

والخميس الماضي، باشر الجيشان الروسي والبيلاروسي مناورات عسكرية مشتركة في بيلاروسيا تستمر عشرة أيام، على ما أعلنت موسكو. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن «التدريبات تجري بهدف الاستعداد لوقف وصد هجوم خارجي في إطار عملية دفاعية». وسيتدرب الجنود على تعزيز أجزاء من الحدود البيلاروسية لمنع إيصال أسلحة وذخيرة إلى البلاد إلى جانب سيناريوهات أخرى، وفق الوزارة.

وفاقمت المناورات التوتر بين روسيا والغرب الذي يتهم موسكو بحشد حوالي مئة ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية تحضيرا لغزو محتمل. ولم تكشف موسكو ومينسك عدد الجنود المشاركين في المناورات، لكن الولايات المتحدة قالت إن روسيا تخطط لإرسال 30 ألف عنصر إلى مناطق عدة في بيلاروسيا، التي كانت منضوية في الاتحاد السوفياتي. وفي رده على المخاوف الغربية، شدد الكرملين على أن لا نية لديه لإبقاء قوات بشكل دائم في الأراضي البيلاروسية.

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الإثنينن أن جزءا من المناورات العسكرية الضخمة الجارية حاليا في روسيا وبيلاروسيا شارفت على الانتهاء، في وقت يخشى فيه الغربيون من غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

وقال شويغو خلال لقاء مع الرئيس الروسي بث عبر التلفزيون «أُجريت تمارين، جزء منها انتهى وجزء آخر شارف على الانتهاء. وما زالت تمارين أخرى جارية، نظرا إلى حجم هذه التدريبات التي جرى التخطيط لها وبدأت في ديسمبر»، وفق «فرانس برس».

وقبل يومين، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن جزءا من المناورات العسكرية الضخمة الجارية حاليا في روسيا وبيلاروسيا شارفت على الانتهاء. وقال شويغو خلال لقاء مع الرئيس الروسي بث عبر التلفزيون «أُجريت تمارين، جزء منها انتهى وجزء آخر شارف على الانتهاء. وما زالت تمارين أخرى جارية، نظرا إلى حجم هذه التدريبات التي جرى التخطيط لها وبدأت في ديسمبر».