المفوضية الأوروبية: قادرون على الاستغناء عن الغاز الروسي هذا الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي قادر على الاستغناء عن الغاز الروسي هذا الشتاء بعد تنويع مصادره في الأسابيع الأخيرة.

وقالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي المنعقد في جلسة عامة في ستراسبورغ: «درسنا فرضيات توقف جزئي أو كامل لإمدادات الغاز الروسي» في حال تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا «ويمكنني القول اليوم إننا بمأمن هذا الشتاء»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وتسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر إمدادها بالطاقة، خاصة أن الغرب يخشى رد روسيا، التي تعد مصدرًا رئيسيًا لإمداد أوروبا بالطاقة، على أي عقوبات إضافية ضدها حال غزوها أوكرانيا.

لكن موسكو وعلى مدى اليومين الماضيين خففت من لهجتها، وأعلنت انتهاء مناورات عسكرية وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم التي ضمّتها العام 2014، حيث كان حشد قوات يثير مخاوف من احتمال غزو أوكرانيا. كما سحبت جزءًا من القوات الروسية المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا، على ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

ومنذ نهاية العام الماضي تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بحشد ما يصل إلى مئة ألف جندي على حدودها مع جارتها الموالية للغرب تمهيدا لغزوها. لكن موسكو تنفي وجود أي مخطط لديها من هذا القبيل، مطالبة في الوقت نفسه بضمانات خطية لأمنها، وفي مقدمها التعهد بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أبدًا ووقف توسع الحلف شرقًا.

ورفضت واشنطن في رسالة جوابية رفضًا مطلقًا الشرط المتعلق باحتمال انضمام أوكرانيا للحلف الأطلسي، لكنها أبدت استعدادًا لأن تبحث مع موسكو مسائل أخرى مهمة مثل تعزيز محادثات مراقبة الأسلحة في ما يتعلق خصوصًا بمسألة الصواريخ الاستراتيجية والأسلحة النووية المتمركزة في أوروبا، إضافة إلى المناورات العسكرية.