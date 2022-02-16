الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا إلى اتخاذ «إجراءات ملموسة» لخفض التصعيد

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، روسيا إلى «اتخاذ إجراءات ملموسة» تظهر تراجع التصعيد بشأن أوكرانيا «الذي يهدد السلام والأمن في أوروبا».

وقال ميشال أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «هذا هو شرط قيام حوار سياسي صادق. لا يمكننا اعتماد الدبلوماسية إلى ما لا نهاية، بينما الجانب الآخر يحشد قوات»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

ومنذ نهاية العام الماضي تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بحشد ما يصل إلى مئة ألف جندي على حدودها مع جارتها الموالية للغرب تمهيدا لغزوها. لكن موسكو تنفي وجود أي مخطط لديها من هذا القبيل، مطالبة في الوقت نفسه بضمانات خطية لأمنها، وفي مقدمها التعهد بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي أبدًا ووقف توسع الحلف شرقًا.

ورفضت واشنطن في رسالة جوابية رفضًا مطلقًا الشرط المتعلق باحتمال انضمام أوكرانيا للحلف الأطلسي، لكنها أبدت استعدادًا لأن تبحث مع موسكو مسائل أخرى مهمة مثل تعزيز محادثات مراقبة الأسلحة في ما يتعلق خصوصًا بمسألة الصواريخ الاستراتيجية والأسلحة النووية المتمركزة في أوروبا، إضافة إلى المناورات العسكرية.

وبعد جولات من الدبلوماسية، أعلنت روسيا، الأربعاء، انتهاء مناورات عسكرية وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم التي ضمّتها العام 2014، حيث كان حشد قوات يثير مخاوف من احتمال غزو أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية: «أنهت وحدات إقليم الجنوب العسكري تمارينها التكتيكية في قواعد شبه جزيرة القرم وتعود عبر السكك الحديد إلى ثكناتها الأصلية»، وفق وكالة «فرانس برس».

والثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جزءًا من القوات الروسية المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا باشرت العودة إلى ثكناتها. وقال الناطق باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف: «وحدات أقاليم الجنوب والغرب العسكرية أنجزت مهمتها وباشرت عمليات التحميل عبر وسائل النقل البرية والسكك الحديد والعودة إلى ثكناتها اليوم».