انفجارات تهز عاصمة الصومال

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت العاصمة الصومالية مقديشو إطلاق نار وانفجارات في الساعات الأولى من صباح الأربعاء مع مهاجمة عناصر من حركة «الشباب» مراكز للشرطة ونقاط تفتيش أمنية، على ما أعلن وزير الأمن الداخلي الصومالي.

وتشن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، التي تسعى للإطاحة بالحكومة المركزية وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة، هجمات من حين لآخر على أهداف حكومية، مثل هجوم الأسبوع الماضي على حافلة صغيرة تقل مندوبين يشاركون في اختيار نواب البرلمان، وفق وكالة «رويترز».

وكتب الوزير عبد الله نور على «تويتر»، «هاجم الإرهابيون ضواحي مقديشو واستهدفوا مراكز الشرطة ونقاط التفتيش»، وأضاف: «هزم أفراد أمننا العدو».

ولم ترد تفاصيل على الفور عن سقوط ضحايا. وقال الوزير إن الشرطة ستقدم مزيد التفاصيل عن الهجمات، فيما لم تعلق حركة «الشباب» حتى الآن.