فيضانات تخلف 18 قتيلا في البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط

قضى 18 شخصًا في انزلاقات تربة وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في مدينة بتروبوليس السياحية قرب ريو دي جانيرو.

وقالت فرق الإغاثة التي انتشر أكثر من 180 من عنصرها في المنطقة الواقعة على بعد 68 كيلومترًا شمال ريو دي جانيرو «تأكد حتى الآن مقتل 18 شخصًا بسبب انزلاقات تربة وفيضانات»، دون ذكر معلومات بشأن عدد الجرحى أو المفقودين المحتملين، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضحت أن «فرقًا متخصصة في البحث والإنقاذ أرسلت لتعزيز عمليات الإغاثة مدعومة بآليات رباعية الدفع وزوارق».

وانتشرت مشاهد عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام أظهرت مساكن مدمرة بسبب انزلاقات أرضية على سفح التلال وسيارات تجرفها الفيضانات. واجتاحت المياه الكثير من المتاجر في وسط بتروبوليس التاريخي، جارفة السلع والبضائع.

وفي أقل من ست ساعات تساقط في المدينة 260 ميليمترًا تقريبًا من الأمطار أي أكثر مما كان متوقعًا لكامل شهر فبراير، على ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية «ميتسول». وأعلنت بلدية بتربوليس «حالة الطوارئ جراء كارثة طبيعية»، فيما تفقد حاكم الولاية كلاوديو كاسترو المكان.