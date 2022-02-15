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بايدن: الهجوم الروسي على أوكرانيا لا يزال ممكنا.. والعقوبات جاهزة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 فبراير 2022, 11:03 مساء
بايدن: الهجوم الروسي على أوكرانيا لا يزال ممكنا.. والعقوبات جاهزة
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أن هجوما روسيا على أوكرانيا «لا يزال ممكنا جدًا»، لكنه دعا الى «إعطاء الدبلوماسية كل فرص النجاح» لحل الأزمة.

وأضاف بايدن أن بداية انسحاب للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية كما أعلنت موسكو «سيكون أمرًا إيجابيا»، لكنه تدارك «إننا لم نتحقق حتى الآن» من تنفيذ ذلك، مؤكدًا أن هذه القوات التي يقدر عددها «بأكثر من 150 ألف» جندي لا تزال «في وضع يشكل تهديدا»، وفق ما نقلت وكالة وفق «فرانس برس».

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بايدن يحدد طبيعة الرد على الهجوم الروسي المحتمل
كما حذر الرئيس الأميركي من أن العقوبات الغربية على روسيا «جاهزة» إذا شنت هجومًا على أوكرانيا.

وأوضح أن هذه العقوبات «الشديدة» ستشكل خصوصا «ضغطًا على مؤسساتهم المالية الأكبر والأكثر أهمية وعلى صناعات رئيسية»، مكررًا أنه لن يتم أبدا تشغيل خط نورد ستريم 2 لنقل الغاز بين روسيا وألمانيا في حال وقع هجوم روسي.

وأبدى «الاستعداد للرد» على أي نوع من الهجمات على الولايات المتحدة أو حلفائها، ويشمل ذلك خصوصًا الهجمات الإلكترونية.

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