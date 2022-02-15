الخارجية الأميركية تكشف فحوى اتصال بلينكن ولافروف

القاهرة - بوابة الوسط

طلب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، من نظيره الروسي سيرغي لافروف «احتواءً فعليًا وملحوظًا للتصعيد، ويمكن التحقق منه» عند الحدود الأوكرانية، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية.

ونقل المتحدث باسم الخارجية نيد برايس عن بلينكن قوله خلال مكالمة هاتفية جديدة بين الوزيرين «إذا كان أي اعتداء روسي جديد على أوكرانيا سيؤدي إلى رد سريع وشديد وموحد عبر الأطلسي، فإننا نبقى ملتزمين لصالح مسار دبلوماسي ونعتقد أن حل الأزمة في شكل سلمي لا يزال ممكنًا».

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وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا يريد حربًا سببها أوكرانيا، بعد أسابيع من التوتر الذي أججه انتشار واسع للقوات الروسية.



وقال في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في موسكو «هل نريد حربًا أم لا؟ بالتأكيد لا. لهذا السبب قدّمنا اقتراحاتنا لعملية تفاوضية»، وفق «فرانس برس».

وأعلن بوتين أنه يريد«مواصلة العمل» مع الغرب بشأن الأمن الأوروبي لنزع فتيل الأزمة حول أوكرانيا. وقال«نحن مستعدون لمواصلة العمل معًا. نحن مستعدون للمضي قدمًا في مسار المفاوضات».