بروكسل تندد بدعوة النواب الروس للاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

دان الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، دعوة النواب الروس في مجلس الدوما الرئيس فلاديمير بوتين للاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا، قائلًا إن الأمر سيمثّل انتهاكًا لاتفاقات مينسك التي وقّعتها موسكو.

وكتب مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على تويتر إن «الاتحاد الأوروبي يدين بشدة قرار مجلس الدوما تقديم مناشدة للرئيس بوتين للاعتراف بإقليمي دونيتسك ولوهانسك (لوغانسك) التابعين لأوكرانيا والخارجين عن سيطرة الحكومة بوصفهما كيانين مستقلين»، وفق «فرانس برس».

الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية و لوغنسك

ووجه مجلس النواب الروسي، الثلاثاء، وثيقة إلى الرئيس فلاديمير بوتين، يدعوه فيها إلى الاعتراف باستقلال المناطق الانفصالية الأوكرانية المؤيدة لروسيا، والمدعومة من موسكو التي تشهد مواجهة مع الجيش الأوكراني، في شرق هذا البلد منذ ثماني سنوات.

- فرانس برس: شولتس في موسكو مع أمل خجول بتجنب حرب في أوكرانيا

- الكرملين: بدء عملية سحب مقررة لجزء من القوات العسكرية بعد تمارين

وقال رئيس مجلس النواب فياتشيسلاف فولودين، «النداء الموجه إلى رئيس روسيا حول ضرورة الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغنسك الشعبية، سينقل إليه فورًا»، موضحا أن الوثيقة أقرت «خلال جلسة عامة» لمجلس الدوما.