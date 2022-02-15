الخارجية الأميركية: مكالمة هاتفية جديدة بين بلينكن ولافروف حول أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مكالمة هاتفية جديدة بنظيره الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، بعدما أعلنت موسكو أنها أمرت بسحب جزء من القوات المنتشرة على الحدود الأوكرانية، على ما أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية.

وخلال مكالمتهما السابقة السبت، «اتفق (بلينكن ولافروف) على البقاء على اتصال» بحسب المسؤول الذي لم يدل بتفاصيل عن مضمون مشاوراتهما الثلاثاء، وفق «فرانس برس».

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أنه لا يريد حربًا سببها أوكرانيا، بعد أسابيع من التوتر الذي أججه انتشار واسع للقوات الروسية.

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وقال في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في موسكو «هل نريد حربًا أم لا؟ بالتأكيد لا. لهذا السبب قدّمنا اقتراحاتنا لعملية تفاوضية»، وفق «فرانس برس».

وأعلن بوتين أنه يريد«مواصلة العمل» مع الغرب بشأن الأمن الأوروبي لنزع فتيل الأزمة حول أوكرانيا. وقال«نحن مستعدون لمواصلة العمل معًا. نحن مستعدون للمضي قدمًا في مسار المفاوضات».

الانسحاب الروسي «إشارة جيدة»

من جانبه، اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن إعلان انسحاب قوات روسية من على الحدود الأوكرانية يشكل «إشارة جيدة».

وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك في موسكو «كوننا نسمع الآن أنه تم سحب بعض القوات هو في أي حال إشارة جيدة. نأمل أن يكون هناك المزيد»، مؤكدًا أن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تجنب نزاع «أبعد من أن تكون قد استنفدت».