بالصور.. أقمار صناعية تظهر الحشود العسكرية الروسية الضخمة قرب الحدود مع أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت صور بأقمار صناعية تجارية نشرتها شركة «ماكسر تكنولوجيز» الأميركية الخاصة وجود أنشطة عسكرية روسية في عدة مواقع بالقرب من أوكرانيا، وسط مخاوف من أن تشن موسكو هجومًا على جارتها السوفيتية السابقة.

وتجري روسيا، التي نفت مرارًا أي نية لغزو أوكرانيا، مناورات عسكرية ضخمة في بيلاروسيا في إطار حشد كبير للقوات إلى الشمال والشرق والجنوب من أوكرانيا، بحسب موقع إذاعة «مونت كارلو» الدولية.

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- بدء محادثات بين بوتين وشولتس في موسكو حول الأمن الأوروبي

وقالت شركة ماكسر تكنولوجيز ومقرها الولايات المتحدة والتي ترصد حشد القوات الروسية منذ أسابيع إن الصور التي التُقطت يومي الأحد والإثنين الماضيين أظهرت نشاطا جديدًا مهمًا في بيلاروسيا وغرب روسيا وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا.

وأشارت شركة ماكسر إلى عمليات نشر جديدة كبيرة لقوات وطائرات هليكوبتر هجومية، بالإضافة إلى نشر طائرات مقاتلة وقاذفات وطائرات هجوم أرضي في مواقع أمامية.

محادثات بين بوتين و أولاف شولتس

بدأت المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، في موسكو، الثلاثاء، في إطار جهود دبلوماسية مستمرة منذ أسابيع بهدف خفض التوتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا.

وقال بوتين لدى بدء المحادثات «للأسف، سنخصص جزءا كبيرا من وقتنا اليوم لمسائل متعلقة بالوضع في أوروبا والأمن وللمحادثات الجارية حول هذه المسألة» خصوصا بما يتعلق بأوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

حشود عسكرية للجيش الروسي في مدينة ييلنيا الروسية. (رويترز)

حشود عسكرية للجيش الروسي في مدينة ييلنيا الروسية. (رويترز)