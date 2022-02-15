Atwasat

إثيوبيا ترفع حالة الطوارئ المرتبطة بالحرب بشكل مبكر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 فبراير 2022, 03:55 مساء
إثيوبيا ترفع حالة الطوارئ المرتبطة بالحرب بشكل مبكر
مقاتلون من جبهة تحرير شعب تيغراي. (الإنترنت)
alwasat radio

رفع البرلمان الإثيوبي، الثلاثاء، بشكل مبكر حالة الطوارئ التي فرضت في نوفمبر الماضي في أعقاب تهديد متمردي تيغراي بالزحف نحو العاصمة.

وكتبت وزارة الخارجية الإثيوبية في تغريدة أن «مجلس ممثلي شعب إثيوبيا وافق اليوم على رفع حالة الطوارئ التي فرضت لمدة ستة أشهر» قبل ثلاثة أشهر على انتهاء مهلتها، وفق «فرانس برس».

تخفيف حالة الطوارئ 
وجاء تصويت النواب بناء على اقتراح لحكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد الشهر الماضي، بتخفيف حالة الطوارئ التي أعلنت في الأساس حتى مايو المقبل.

وفرضت حالة الطوارئ في الثاني من نوفمبر في أعقاب سيطرة مقاتلين من «جبهة تحرير شعب تيغراي» على بلدتين استراتيجيتين على بُعد حوالي 400 كيلومتر عن العاصمة أديس أبابا.

-  الحكومة الإثيوبية تدعو لـ«المصالحة».. و«تحرير تيغراي» تتهمها بقتل المدنيين
-  مقاتلو إقليم تيغراي الإثيوبي يطلقون عمليات عسكرية «رادعة» في عفر المجاورة

وتسبب ذلك الإجراء باعتقالات واسعة طالت مواطنين من إثنية تيغراي في أديس أبابا وغيرها، ما استدعى إدانات من مجموعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية.

وترافقت حالة الطوارئ مع حملة عسكرية واسعة شملت ضربات بطائرات مسيرة، تمكنت من صد مقاتلي الجبهة إلى داخل تيغراي، فيما أثار انسحاب المتمردين في ديسمبر الأمل بطي صفحة حرب مستمرة منذ 15 شهرًا.

نقص حاد في الأغذية 
في ديسمبر، أعلنت أديس أبابا أن الجيش لا يطارد هؤلاء المقاتلين إلا أن ضربات عدة بطائرات مسيرة استهدفت إقليم تيغراي في الأسابيع التالية. وأعلنت الجبهة نهاية الشهر الماضي  عملية عسكرية في منطقة عفر المجاورة، قالت إنها ردًا على هجمات لقوات موالية للحكومة، ما بدد الآمال بوقف لإطلاق النار.

وأسفر النزاع عن سقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص ودفع مئات آلاف الإثيوبيين إلى شفير المجاعة على ما تفيد الأمم المتحدة.

ويخضع إقليم تيغراي منذ أشهر عدة لما تصفه الأمم المتحدة بأنه «حصار بحكم الأمر الواقع» يمنع وصول المساعدات الإنسانية فيما يتبادل الطرفان المسؤولية عن هذا الوضع.

العمليات الإنسانية شبه متوقفة 
وأفاد برنامج الأغذية العالمي في يناير أن نحو 40% من سكان تيغراي يعانون «من نقص حاد جدا في الأغذية». وأضح البرنامج أن المنظمات غير الحكومية التي تُعنى بالمساعدات الإنسانية والناشطة في المنطقة باتت تفتقر إلى الوقود ومضطرة لنقل الإعانات إلى المدنيين الذين يعانون من سوء التغذية مشيا على الأقدام.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الجمعة أن العمليات الإنسانية شبه متوقفة بسبب هذا النقص.

واندلع القتال في تيغراي في نوفمبر 2020 بعدما أرسل أبيي أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام في 2019 قوات للإطاحة بالحوثيون من جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم السابق في المنطقة والذي اتهمه بشن هجمات على قواعد للجيش. وامتد النزاع بعد ذلك ليشمل منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. أقمار صناعية تظهر الحشود العسكرية الروسية الضخمة قرب الحدود مع أوكرانيا

بالصور.. أقمار صناعية تظهر الحشود العسكرية الروسية الضخمة قرب الحدود مع أوكرانيا
ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»

ملياردير أميركي يعلن 3 مهمات خاصة جديدة مع «سبايس إكس»
خبراء: أسعار النفط سوف تتجاوز 100 دولار وفق هذا السبب

خبراء: أسعار النفط سوف تتجاوز 100 دولار وفق هذا السبب
7 مباريات مهمة في دوري الدرجة الأولى الليبي.. الثلاثاء

7 مباريات مهمة في دوري الدرجة الأولى الليبي.. الثلاثاء
بعد الإعلان عن سحب قوات.. أوكرانيا: تمكنا بمساعدة الحلفاء من منع التصعيد الروسي

بعد الإعلان عن سحب قوات.. أوكرانيا: تمكنا بمساعدة الحلفاء من منع التصعيد الروسي
خلال زيارة إردوغان.. تركيا والإمارات توقعان 13 اتفاقية تشمل التعاون في الصناعات الدفاعية

خلال زيارة إردوغان.. تركيا والإمارات توقعان 13 اتفاقية تشمل التعاون في الصناعات ...
رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم
أوساط فرنسية: الحل وساطة دولية بين باشاغا والدبيبة.. والعين على المصرف المركزي

أوساط فرنسية: الحل وساطة دولية بين باشاغا والدبيبة.. والعين على المصرف المركزي
بالصور.. «النفط» تدعم أندية «الصداقة» و«الأفريقي» و«الصقور»

بالصور.. «النفط» تدعم أندية «الصداقة» و«الأفريقي» و«الصقور»
الدوري الليبي لا يعرف التوقف.. «بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع الـ11 في هذا التوقيت

الدوري الليبي لا يعرف التوقف.. «بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع الـ11 في هذا التوقيت
«المركزي» يعلن تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 3 و9 فبراير

«المركزي» يعلن تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 3 و9 فبراير
روسيا: يجب احترام اختيار البرلمان الليبي لباشاغا وحل التناقضات بالتسويات

روسيا: يجب احترام اختيار البرلمان الليبي لباشاغا وحل التناقضات بالتسويات
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة لـ22 مباراة في دوري الدرجة الأولى الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة لـ22 مباراة في دوري الدرجة الأولى الليبي
السويسريون يصوتون لصالح حظر إعلانات التبغ

السويسريون يصوتون لصالح حظر إعلانات التبغ
حمودة: اختصاص مجلس النواب منح الثقة دون تحديد ولاية الحكومة

حمودة: اختصاص مجلس النواب منح الثقة دون تحديد ولاية الحكومة
شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة

شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة
مقاتلات «إف-22» أميركية تصل إلى الإمارات بعد هجمات الحوثيين

مقاتلات «إف-22» أميركية تصل إلى الإمارات بعد هجمات الحوثيين
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات الرقمية؟

من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
كيف يستعد الأوكرانيون للغزو الروسي المحتمل؟
كيف يستعد الأوكرانيون للغزو الروسي المحتمل؟
إثيوبيا ترفع حالة الطوارئ المرتبطة بالحرب بشكل مبكر
إثيوبيا ترفع حالة الطوارئ المرتبطة بالحرب بشكل مبكر
بالصور.. أقمار صناعية تظهر الحشود العسكرية الروسية الضخمة قرب الحدود مع أوكرانيا
بالصور.. أقمار صناعية تظهر الحشود العسكرية الروسية الضخمة قرب ...
بوتين: موسكو لا تريد حربا «بالتأكيد».. وشولتس: انسحاب قوات روسية «إشارة جيدة»
بوتين: موسكو لا تريد حربا «بالتأكيد».. وشولتس: انسحاب قوات روسية ...
فرانس برس: شولتس في موسكو مع أمل خجول بتجنب حرب في أوكرانيا
فرانس برس: شولتس في موسكو مع أمل خجول بتجنب حرب في أوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في ......
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية...
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى ......
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا ......
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلن إصابته بـ«كورونا»
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلن إصابته بـ«كورونا»...
المزيد
بروكسل تندد بدعوة النواب الروس للاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا
بروكسل تندد بدعوة النواب الروس للاعتراف باستقلال منطقتين ......
الخارجية الأميركية: مكالمة هاتفية جديدة بين بلينكن ولافروف حول أوكرانيا
الخارجية الأميركية: مكالمة هاتفية جديدة بين بلينكن ولافروف ......
بعد ستين عاما.. البرلمان الفرنسي يصادق على قانون «العفو» عن الحركيين الجزائريين
بعد ستين عاما.. البرلمان الفرنسي يصادق على قانون «العفو» عن ......
فرانس برس: شولتس في موسكو مع أمل خجول بتجنب حرب في أوكرانيا
فرانس برس: شولتس في موسكو مع أمل خجول بتجنب حرب في أوكرانيا...
بوتين: موسكو لا تريد حربا «بالتأكيد».. وشولتس: انسحاب قوات روسية «إشارة جيدة»
بوتين: موسكو لا تريد حربا «بالتأكيد».. وشولتس: انسحاب قوات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط