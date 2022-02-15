بعد 6 أشهر.. إثيوبيا تلغي حالة الطوارئ المرتبطة بالحرب

القاهرة - بوابة الوسط

ألغى البرلمان الإثيوبي حالة الطوارئ التي فرضت في نوفمبر الماضي في أعقاب تهديد مقاتلي تيغراي بالزحف نحو العاصمة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.

وكتبت الوزارة في تغريدة أن «مجلس ممثلي شعب إثيوبيا وافق اليوم على رفع حالة الطوارئ التي فرضت قبل ستة أشهر»، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاء تصويت النواب بعد مقترح لحكومة آبي أحمد الشهر الماضي، بتخفيف حالة الطوارئ التي أعلنت في الأساس لمدة ستة أشهر. وأُعلنت حالة الطوارئ في الثاني من نوفمبر في أعقاب سيطرة مقاتلين من «جبهة تحرير شعب تيغراي» على بلدتين استراتيجيتين على بعد حوالي 400 كيلومتر عن العاصمة أديس أبابا.

وتسبب ذلك الإجراء في اعتقالات واسعة طالت مواطنين من إثنية تيغراي في أديس أبابا وغيرها، ما استدعى إدانات من مجموعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية.

وترافقت حالة الطوارئ مع حملة عسكرية واسعة شملت ضربات بطائرات مسيرة، تمكنت من صد مقاتلي الجبهة إلى داخل تيغراي، فيما أثار انسحاب هؤلاء المقاتلين في ديسمبر الأمل بطي صفحة حرب مستمرة منذ 15 شهرًا. غير أن الجبهة أعلنت الشهر الماضي عملية عسكرية في منطقة عفر المجاورة، قالت إنها رد على هجمات لقوات موالية للحكومة، ما بدد الآمال بوقف لإطلاق النار.