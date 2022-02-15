برلين تحث روسيا على سحب قواتها من حدود أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الثلاثاء، من موسكو سحب قواتها من حدود أوكرانيا، معتبرة أن «الوضع قد يشهد تدهورا في أي لحظة» في وقت ينتظر وصول المستشار الألماني أولاف شولتس إلى موسكو.

وأوضحت بيربوك في بيان «الوضع خطر للغاية ويمكن أن يتدهور في أي لحظة. علينا أن نغتنم كل فرص الحوار للتوصل إلى حل سلمي» مضيفة «مسؤولية خفض التصعيد تقع بوضوح على عاتق روسيا ويعود لموسكو سحب قواتها»، حسب وكالة «فرانس برس».

وزار المستشار الألماني، أولاف شولتس، أمس الإثنين، كييف للتباحث مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حول التهديد باجتياح روسيا للبلاد، وذلك قبل زيارة مقررة، اليوم الثلاثاء، إلى موسكو.

وقبل الزيارتين، طالب المستشار الألماني بـ«إشارات فورية لخفض التوتر» في النزاع حول أوكرانيا، وكتب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ننتظر من موسكو إشارات فورية لخفض التوتر»، وحذر بأن «عدوانًا عسكريًا جديدًا سيؤدي إلى عواقب وخيمة لروسيا»، واصفًا الوضع بأنه «لا يزال خطيرًا جدًا جدًا».