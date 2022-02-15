أميركا تطلب من هندوراس تسليم الرئيس السابق المتهم بتهريب مخدرات

القاهرة - بوابة الوسط

طلبت الولايات المتحدة من هندوراس تسليم الرئيس السابق خوان اورلاندو هرنانديز المتهم بتهريب مخدرات.

وقال مسؤول هندوراسي، طلب عدم كشف اسمه، لوكالة «فرانس برس»، أمس الإثنين، إن هرنانديز الذي غادر منصبه الشهر الماضي، موجود حاليا في هندوراس،؛ إذ شوهد عناصر من القوات الخاصة للشرطة تحيط بمنزله في العاصمة تيغوسيغالبا مساء الإثنين.

وأعلنت وزارة الخارجية الهندوراسية في وقت سابق على «تويتر» أن «اتصالا رسميا من السفارة الأميركية» أُرسل إلى المحكمة العليا، يطلب رسميا التوقيف الموقت لـ«سياسي هندوراسي» لم يسمه، بهدف تسليمه.

ونشرت قناة «سي.إن.إن» الإخبارية صورا للوثيقة التي وَجهت «طلبا رسميا للتوقيف الموقت بحق خوان أورلاندو هرنانديز ألفارو بغرض تسليمه إلى الولايات المتحدة».

والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن هرنانديز أُدرج العام الماضي على قائمة الأشخاص المتهمين بالفساد وتقويض الديموقراطية في السلفادور وغواتيمالا وهندوراس.

واتهم مدعون في نيويورك هرنانديز بالضلوع في عمليات تهريب مخدرات، كما حكم على شقيقه توني في العام 2017، بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة بعدما دين بتهريب مخدرات.

وينفي هرنانديز كافة التهم، ويعتبر ذلك جزءا من «مؤامرة انتقامية» من جانب تجار مخدرات اعتقلتهم حكومته أو سلمتهم للولايات المتحدة.