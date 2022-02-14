بايدن وجونسون يعتبران هناك «فرصة للدبلوماسية» في ملف أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الأميركي جو بايدن، في محادثات هاتفية بينهما، الإثنين، أنه لا تزال هناك «فرصة للدبلوماسية» لحل الأزمة القائمة حاليًا حول أوكرانيا.

وأشار ناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني، إثر المحادثات، إلى أن جونسون وبايدن «أطلعا بعضهما البعض على فحوى المحادثات التي أجرياها أخيرًا مع القادة العالميين. وتوافقا على أنه لا تزال هناك فرصة للدبلوماسية، ولتراجع روسيا تهديداتها لأوكرانيا».

«مؤشر ملموس إلى خفض التصعيد»

وأكدت الولايات المتحدة، الإثنين، أنها لم تلحظ «أي مؤشر ملموس إلى خفض التصعيد» عند الحدود الروسية-الأوكرانية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايسن أمام الصحافة، «من المحتمل جدًّا، ربما أكثر من أي وقت مضى، أن تقرر روسيا شن عملية عسكرية، في وقت تستمر قوات روسية جديدة في الوصول إلى الحدود الأوكرانية». وأضاف أن «غزوًا يمكن أن يبدأ في أي وقت، كما سبق أن قلنا».

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بينما أعلن الـ«بنتاغون» عشية توجه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى أوروبا الإثنين، أن الولايات المتحدة لا تزال تعتبر أن بوتين لم يتخذ أي «قرار نهائي» بشأن غزو أوكرانيا من عدمه.

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي: «لا نظن أن قرارًا نهائيًّا اتخذ لكن تحركًا عسكريًّا قد يحصل في أي وقت». وأعلن أن أوستن سيزور، الثلاثاء، مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، ومن ثم بولندا وليتوانيا.