Atwasat

الـ«بنتاغون»: دعم بكين «الضمني» لموسكو في الملف الأوكراني «مقلق جدا»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 فبراير 2022, 10:27 مساء
الـ«بنتاغون»: دعم بكين «الضمني» لموسكو في الملف الأوكراني «مقلق جدا»
من الحدود الروسية الأوكرانية (أرشيفية - أ ف ب)
alwasat radio

أعلن الـ«بنتاغون»، الإثنين، أن دعم الصين «الضمني» لروسيا في الملف الأوكراني «مقلق جدًّا»، في وقت تخشى الدول الغربية هجومًا عسكريًّا روسيًّا على أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الـ«بنتاغون» جون كيربي، في مؤتمر صحفي، أن هذا الدعم «هو بصراحة أكثر زعزعةً لاستقرار الوضع الأمني في أوروبا»، وفق «فرانس برس».

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، مساء الإثنين، أن «كل العناصر» متوافرة لتشن روسيا «هجومًا قويًّا» على أوكرانيا.

وقال لمحطة «فرانس 5»، «هل تتوافر كل العناصر لهجوم قوي من جانب القوات الروسية في أوكرانيا؟ نعم هذا صحيح، إنه ممكن وبشكل سريع». لكنّه أكد أن «لا شيء يشير اليوم» إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارًا بهذا الشأن، وفق «فرانس برس».

 تسوية دبلوماسية بشأن الأزمة الروسية-الغربية
واعتبرت روسيا أنه من الممكن حصول تسوية دبلوماسية بشأن الأزمة الروسية-الغربية المتعلقة بأوكرانيا وأُعلنت انتهاء بعض المناورات العسكرية، في وقت بلغت فيه المخاوف من غزو محتمل ذروتها.

وفي مؤشر على أن الوضع لا يزال متوترًا جدًّا، أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن موسكو عززت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي انتشارها العسكري عند الحدود مع أوكرانيا، حيث يحتشد أكثر من مئة ألف جندي منذ أسابيع.

-  مجموعة السبع تعلن استعدادها لفرض عقوبات ذات «عواقب هائلة» على روسيا
-  شولتس يطالب موسكو بـ«إشارات فورية لخفض التوتر» بشأن أوكرانيا

قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي، الاثنين، إن روسيا عززت انتشارها العسكري عند الحدود مع أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، رغم إعلان موسكو انتهاء بعض المناورات العسكرية.

إرسال قوات إضافية على الحدود مع أوكرانيا 
وأوضح كيربي لمحطة «سي إن إن» التلفزيونية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يتمتع بقدرات واسعة. ويستمر في إرسال قوات إضافية على طول هذه الحدود مع أوكرانيا حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع (الماضي) ولديه أكثر من مئة ألف (جندي)».

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الإثنين أنّ جزءاً من المناورات العسكرية الضخمة الجارية حالياً في روسيا وبيلاروسيا شارفت على الانتهاء، في وقت يخشى فيه الغربيون من غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

وقال شويغو خلال لقاء مع الرئيس الروسي بثّ عبر التلفزيون «أُجريت تمارين، جزء منها انتهى وجزء آخر شارف على الانتهاء. وما زالت تمارين أخرى جارية، نظراً إلى حجم هذه التدريبات التي تمّ التخطيط لها وبدأت في ديسمبر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

رسميا.. إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم
بالصور.. «النفط» تدعم أندية «الصداقة» و«الأفريقي» و«الصقور»

بالصور.. «النفط» تدعم أندية «الصداقة» و«الأفريقي» و«الصقور»
الدوري الليبي لا يعرف التوقف.. «بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع الـ11 في هذا التوقيت

الدوري الليبي لا يعرف التوقف.. «بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع الـ11 في هذا التوقيت
«المركزي» يعلن تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 3 و9 فبراير

«المركزي» يعلن تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 3 و9 فبراير
روسيا: يجب احترام اختيار البرلمان الليبي لباشاغا وحل التناقضات بالتسويات

روسيا: يجب احترام اختيار البرلمان الليبي لباشاغا وحل التناقضات بالتسويات
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة لـ22 مباراة في دوري الدرجة الأولى الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة لـ22 مباراة في دوري الدرجة الأولى الليبي
إردوغان يزور الإمارات بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين

إردوغان يزور الإمارات بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين
السويسريون يصوتون لصالح حظر إعلانات التبغ

السويسريون يصوتون لصالح حظر إعلانات التبغ
حمودة: اختصاص مجلس النواب منح الثقة دون تحديد ولاية الحكومة

حمودة: اختصاص مجلس النواب منح الثقة دون تحديد ولاية الحكومة
شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة

شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة
مقاتلات «إف-22» أميركية تصل إلى الإمارات بعد هجمات الحوثيين

مقاتلات «إف-22» أميركية تصل إلى الإمارات بعد هجمات الحوثيين
بعد لقاء الدبيبة.. وليامز تدعو الأطراف الفاعلة والمؤسسات للعمل ضمن الإطار السياسي

بعد لقاء الدبيبة.. وليامز تدعو الأطراف الفاعلة والمؤسسات للعمل ضمن الإطار ...
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد المصراتي 1 - 0 السويحلي

انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد المصراتي 1 - 0 السويحلي
فاطمة بن سعيدان: المرأة التونسية ناضلت من أجل حريتها

فاطمة بن سعيدان: المرأة التونسية ناضلت من أجل حريتها
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات الرقمية؟

من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات ...
الأحمر يغزو واجهات متاجر سعودية في احتفال «صامت» بعيد الحب

الأحمر يغزو واجهات متاجر سعودية في احتفال «صامت» بعيد الحب
مساعٍ في اسكتلندا لإعادة الاعتبار إلى نساء أعدمن بتهمة الشعوذة

مساعٍ في اسكتلندا لإعادة الاعتبار إلى نساء أعدمن بتهمة الشعوذة
الأزمة الأوكرانية على حافة الانفجار: بايدن يحذر من «كلفة باهظة» .. وموسكو تطارد غواصة أميركية

الأزمة الأوكرانية على حافة الانفجار: بايدن يحذر من «كلفة باهظة» .. وموسكو تطارد ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
قتيل وأكثر من 10 جرحى في اصطدام بين قطارين قرب ميونيخ
قتيل وأكثر من 10 جرحى في اصطدام بين قطارين قرب ميونيخ
واشنطن تنقل سفارتها من كييف إلى لفيف
واشنطن تنقل سفارتها من كييف إلى لفيف
«طالبان» تحذر واشنطن بسبب أزمة الـ7 مليارات دولار
«طالبان» تحذر واشنطن بسبب أزمة الـ7 مليارات دولار
لودريان: «كل العناصر» متوافرة لتشن روسيا «هجوما قويا» على أوكرانيا
لودريان: «كل العناصر» متوافرة لتشن روسيا «هجوما قويا» على ...
الشرطة الكندية توقف 11 شخصا معهم أسلحة وذخائر عند الحدود مع الولايات المتحدة
الشرطة الكندية توقف 11 شخصا معهم أسلحة وذخائر عند الحدود مع ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في ......
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية...
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى ......
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلن إصابته بـ«كورونا»
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلن إصابته بـ«كورونا»...
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا ......
المزيد
كندا تفعل قانون الطوارئ لاحتواء الاحتجاجية
كندا تفعل قانون الطوارئ لاحتواء الاحتجاجية...
بايدن وجونسون يعتبران هناك «فرصة للدبلوماسية» في ملف أوكرانيا
بايدن وجونسون يعتبران هناك «فرصة للدبلوماسية» في ملف ......
الـ«بنتاغون»: دعم بكين «الضمني» لموسكو في الملف الأوكراني «مقلق جدا»
الـ«بنتاغون»: دعم بكين «الضمني» لموسكو في الملف الأوكراني ......
الشرطة الكندية توقف 11 شخصا معهم أسلحة وذخائر عند الحدود مع الولايات المتحدة
الشرطة الكندية توقف 11 شخصا معهم أسلحة وذخائر عند الحدود مع ......
لودريان: «كل العناصر» متوافرة لتشن روسيا «هجوما قويا» على أوكرانيا
لودريان: «كل العناصر» متوافرة لتشن روسيا «هجوما قويا» على ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط