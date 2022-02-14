الشرطة الكندية توقف 11 شخصا معهم أسلحة وذخائر عند الحدود مع الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشرطة الكندية أنها أوقفت 11 شخصا كانوا يشلون معبرا حدوديا بين كندا والولايات المتحدة وضبطت معهم أسلحة وذخائر، في إطار الاحتجاج على تدابير مكافحة كوفيد-19.

وقالت الشرطة الملكية الكندية إنها ضبطت بنادق ومسدسات وساطورا و«كمية كبيرة من الذخائر»، وفق «فرانس برس».

عودة حركة السير إلى جسر أمباسادور

عادت حركة السير إلى جسر أمباسادور، المحور الحدودي الرئيسي بين كندا والولايات المتحدة، بعدما أخلته الشرطة الكندية من متظاهرين احتلوه على مدى سبعة أيام احتجاجا على التدابير الصحية لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

وأفادت الشركة المشغلة للجسر في بيان مساء أمس الأحد أنه صار «مفتوحا بالكامل الآن، ما يسمح من جديد بحرية الحركة التجارية بين الاقتصادين الكندي والأميركي».

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وتسبب إغلاق الجسر في أضرار على قطاع صناعة السيارات على جانبي الحدود، وتمر أكثر من 25% من السلع المصدرة بين الولايات المتحدة وكندا عبر هذا الجسر.

وبعد دقائق على إعلان الشركة أكدت أجهزة مراقبة الحدود الكندية في تغريدة أن «العمليات الحدودية الطبيعية استؤنفت على جسر أمباسادور. وينصح بعدم القيام بالرحلات غير الأساسية».

حركة احتجاجية ضد التدابير الصحية

واستغرق الأمر يومين حتى تمكنت الشرطة الكندية من إخلاء الجسر الذي كان يحتله متظاهرون منذ الإثنين. وسحبت معظم الشاحنات وسيارات «بيك آب» عن الجسر السبت، لكن بضع مئات المتظاهرين كانوا لا يزالون يرفضون مغادرة المكان.

ومارست واشنطن ضغوطا على الحكومة الكندية وطلبت منها الأسبوع الماضي استخدام «السلطات الفدرالية» لوضع حد للعرقلة التي لها «تداعيات خطيرة» على الاقتصاد الأميركي.

وتشهد كندا منذ أسبوعين حركة احتجاجية ضد التدابير الصحية إذ يحتل المحتجون شوارع وسط العاصمة الفدرالية منذ 29 يناير، إضافة إلى عدد من المحاور الحدودية.