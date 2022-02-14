Atwasat

الشرطة الكندية توقف 11 شخصا معهم أسلحة وذخائر عند الحدود مع الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 فبراير 2022, 10:11 مساء
الشرطة الكندية توقف 11 شخصا معهم أسلحة وذخائر عند الحدود مع الولايات المتحدة
شاحنات متوقفة في وسط مدينة أوتاوا الكندية احتجاجا على التطعيم الإلزامي ضد كورونا، 4 فبراير 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت الشرطة الكندية أنها أوقفت 11 شخصا كانوا يشلون معبرا حدوديا بين كندا والولايات المتحدة وضبطت معهم أسلحة وذخائر،  في إطار الاحتجاج على تدابير مكافحة كوفيد-19.

وقالت الشرطة الملكية الكندية إنها ضبطت  بنادق ومسدسات وساطورا و«كمية كبيرة من الذخائر»، وفق «فرانس برس».

عودة حركة السير إلى جسر أمباسادور
عادت حركة السير إلى جسر أمباسادور، المحور الحدودي الرئيسي بين كندا والولايات المتحدة، بعدما أخلته الشرطة الكندية من متظاهرين احتلوه على مدى سبعة أيام احتجاجا على التدابير الصحية لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

وأفادت الشركة المشغلة للجسر في بيان مساء أمس الأحد أنه صار «مفتوحا بالكامل الآن، ما يسمح من جديد بحرية الحركة التجارية بين الاقتصادين الكندي والأميركي».

-  فتح جسر بين كندا وأميركا بعد إجلاء محتجين على القيود الصحية منه
-  الشرطة الكندية تخلي جسرا استراتيجيا من المحتجين على القيود الصحية

وتسبب إغلاق الجسر في أضرار على قطاع صناعة السيارات على جانبي الحدود، وتمر أكثر من 25% من السلع المصدرة بين الولايات المتحدة وكندا عبر هذا الجسر.

وبعد دقائق على إعلان الشركة أكدت أجهزة مراقبة الحدود الكندية في تغريدة أن «العمليات الحدودية الطبيعية استؤنفت على جسر أمباسادور. وينصح بعدم القيام بالرحلات غير الأساسية».

حركة احتجاجية ضد التدابير الصحية
واستغرق الأمر يومين حتى تمكنت الشرطة الكندية من إخلاء الجسر الذي كان يحتله متظاهرون منذ الإثنين. وسحبت معظم الشاحنات وسيارات «بيك آب» عن الجسر السبت، لكن بضع مئات المتظاهرين كانوا لا يزالون يرفضون مغادرة المكان.

ومارست واشنطن ضغوطا على الحكومة الكندية وطلبت منها الأسبوع الماضي استخدام «السلطات الفدرالية» لوضع حد للعرقلة التي لها «تداعيات خطيرة» على الاقتصاد الأميركي.

وتشهد كندا منذ أسبوعين حركة احتجاجية ضد التدابير الصحية إذ يحتل المحتجون شوارع وسط العاصمة الفدرالية منذ 29 يناير، إضافة إلى عدد من المحاور الحدودية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. «النفط» تدعم أندية «الصداقة» و«الأفريقي» و«الصقور»

بالصور.. «النفط» تدعم أندية «الصداقة» و«الأفريقي» و«الصقور»
الدوري الليبي لا يعرف التوقف.. «بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع الـ11 في هذا التوقيت

الدوري الليبي لا يعرف التوقف.. «بوابة الوسط» تستعرض الأسبوع الـ11 في هذا التوقيت
«المركزي» يعلن تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 3 و9 فبراير

«المركزي» يعلن تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 3 و9 فبراير
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة لـ22 مباراة في دوري الدرجة الأولى الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة لـ22 مباراة في دوري الدرجة الأولى الليبي
إردوغان يزور الإمارات بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين

إردوغان يزور الإمارات بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين
السويسريون يصوتون لصالح حظر إعلانات التبغ

السويسريون يصوتون لصالح حظر إعلانات التبغ
حمودة: اختصاص مجلس النواب منح الثقة دون تحديد ولاية الحكومة

حمودة: اختصاص مجلس النواب منح الثقة دون تحديد ولاية الحكومة
شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة

شاهد .. سلة ليبيا تودع البطولة العربية على يد الصومال في مباراة مثيرة
مقاتلات «إف-22» أميركية تصل إلى الإمارات بعد هجمات الحوثيين

مقاتلات «إف-22» أميركية تصل إلى الإمارات بعد هجمات الحوثيين
بعد لقاء الدبيبة.. وليامز تدعو الأطراف الفاعلة والمؤسسات للعمل ضمن الإطار السياسي

بعد لقاء الدبيبة.. وليامز تدعو الأطراف الفاعلة والمؤسسات للعمل ضمن الإطار ...
انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد المصراتي 1 - 0 السويحلي

انتهت عبر قناة «WTV».. الاتحاد المصراتي 1 - 0 السويحلي
فاطمة بن سعيدان: المرأة التونسية ناضلت من أجل حريتها

فاطمة بن سعيدان: المرأة التونسية ناضلت من أجل حريتها
من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات الرقمية؟

من هو الملياردير الشاب سام بانكمان فرايد مؤسس منصة «إف تي إكس» لتبادل العملات ...
الأحمر يغزو واجهات متاجر سعودية في احتفال «صامت» بعيد الحب

الأحمر يغزو واجهات متاجر سعودية في احتفال «صامت» بعيد الحب
مساعٍ في اسكتلندا لإعادة الاعتبار إلى نساء أعدمن بتهمة الشعوذة

مساعٍ في اسكتلندا لإعادة الاعتبار إلى نساء أعدمن بتهمة الشعوذة
الأزمة الأوكرانية على حافة الانفجار: بايدن يحذر من «كلفة باهظة» .. وموسكو تطارد غواصة أميركية

الأزمة الأوكرانية على حافة الانفجار: بايدن يحذر من «كلفة باهظة» .. وموسكو تطارد ...
الكرملين يندد بهستيريا أميركية بلغت «ذروتها» بعد اتصال بايدن وبوتين

الكرملين يندد بهستيريا أميركية بلغت «ذروتها» بعد اتصال بايدن وبوتين
المشري: كان يجوز للدبيبة الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.. ونحقق في الشكاوى المرتبطة بالعملية

المشري: كان يجوز للدبيبة الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة.. ونحقق في الشكاوى ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الـ«بنتاغون»: تعزيز إضافي للانتشار العسكري الروسي خلال عطلة نهاية الأسبوع
الـ«بنتاغون»: تعزيز إضافي للانتشار العسكري الروسي خلال عطلة نهاية...
ترشيح نجل رئيس تركمانستان لخلافة والده
ترشيح نجل رئيس تركمانستان لخلافة والده
دول الخليج تدعو «طالبان» لضمان حقوق المرأة خلال محادثات حول المساعدات
دول الخليج تدعو «طالبان» لضمان حقوق المرأة خلال محادثات حول ...
قتيل وأكثر من 10 جرحى في اصطدام بين قطارين قرب ميونيخ
قتيل وأكثر من 10 جرحى في اصطدام بين قطارين قرب ميونيخ
واشنطن تنقل سفارتها من كييف إلى لفيف
واشنطن تنقل سفارتها من كييف إلى لفيف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في ......
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية
«فرانس برس»: زعيم تنظيم «داعش» فجّر نفسه خلال عملية أميركية...
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى انتهاء الجائحة
منظمة الصحة: أوروبا تشهد «هدنة» من «كورونا» قد تؤدي إلى ......
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلن إصابته بـ«كورونا»
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلن إصابته بـ«كورونا»...
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا
الحكومة الألمانية: الوضع «حرج» مع تصاعد التوتر بين روسيا ......
المزيد
الشرطة الكندية توقف 11 شخصا معهم أسلحة وذخائر عند الحدود مع الولايات المتحدة
الشرطة الكندية توقف 11 شخصا معهم أسلحة وذخائر عند الحدود مع ......
لودريان: «كل العناصر» متوافرة لتشن روسيا «هجوما قويا» على أوكرانيا
لودريان: «كل العناصر» متوافرة لتشن روسيا «هجوما قويا» على ......
«طالبان» تحذر واشنطن بسبب أزمة الـ7 مليارات دولار
«طالبان» تحذر واشنطن بسبب أزمة الـ7 مليارات دولار...
واشنطن تنقل سفارتها من كييف إلى لفيف
واشنطن تنقل سفارتها من كييف إلى لفيف...
قتيل وأكثر من 10 جرحى في اصطدام بين قطارين قرب ميونيخ
قتيل وأكثر من 10 جرحى في اصطدام بين قطارين قرب ميونيخ...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط