لودريان: «كل العناصر» متوافرة لتشن روسيا «هجوما قويا» على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، مساء الإثنين، أن «كل العناصر» متوافرة لتشن روسيا «هجومًا قويًّا» على أوكرانيا.

وقال لمحطة «فرانس 5»، «هل تتوافر كل العناصر لهجوم قوي من جانب القوات الروسية في أوكرانيا؟ نعم هذا صحيح، إنه ممكن وبشكل سريع». لكنّه أكد أن «لا شيء يشير اليوم» إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارًا بهذا الشأن، وفق «فرانس برس».

تسوية دبلوماسية بشأن الأزمة الروسية-الغربية

واعتبرت روسيا أنه من الممكن حصول تسوية دبلوماسية بشأن الأزمة الروسية-الغربية المتعلقة بأوكرانيا وأُعلنت انتهاء بعض المناورات العسكرية، في وقت بلغت فيه المخاوف من غزو محتمل ذروتها.

وفي مؤشر على أن الوضع لا يزال متوترًا جدًّا، أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن موسكو عززت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي انتشارها العسكري عند الحدود مع أوكرانيا، حيث يحتشد أكثر من مئة ألف جندي منذ أسابيع.

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وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي، الإثنين، إن روسيا عززت انتشارها العسكري عند الحدود مع أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، رغم إعلان موسكو انتهاء بعض المناورات العسكرية.

وأوضح كيربي لمحطة «سي إن إن» التلفزيونية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يتمتع بقدرات واسعة. ويستمر في إرسال قوات إضافية على طول هذه الحدود مع أوكرانيا حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع (الماضي) ولديه أكثر من مئة ألف (جندي)»، وفق «فرانس برس».

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الإثنين، أن جزءًا من المناورات العسكرية الضخمة الجارية حاليًا في روسيا وبيلاروسيا شارفت على الانتهاء، في وقت يخشى فيه الغربيون من غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

وقال شويغو، خلال لقاء مع الرئيس الروسي بث عبر التلفزيون، «أُجريت تمارين، جزء منها انتهى وجزء آخر شارف على الانتهاء. وما زالت تمارين أخرى جارية، نظرًا إلى حجم هذه التدريبات التي تم التخطيط لها وبدأت في ديسمبر»، وفق «فرانس برس».

مكالمة هاتفية «إيجابية»

وفي سياق متصل أعلن وزير الدفاع الأوكراني، الإثنين، أنه أجرى مكالمة هاتفية «إيجابية» مع نظيره البيلاروسي وسط مخاوف من غزو روسي لأوكرانيا خصوصًا عبر بيلاروسيا حليفة موسكو.

وقال الوزير الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، «أرى فيها (المكالمة الهاتفية) إشارة إيجابية وخطوة أولى نحو تعاون مثمر» فيما تجري بيلاروسيا حاليًا تدريبات عسكرية مشتركة مع روسيا قرب الحدود الأوكرانية.