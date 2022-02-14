«طالبان» تحذر واشنطن بسبب أزمة الـ7 مليارات دولار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت «طالبان»، الإثنين، أن أفغانستان ستكون «مضطرة إلى إعادة النظر» في سياستها حيال الولايات المتحدة، في حال لم تتراجع واشنطن عن قرارها وضع اليد على سبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني، ستخصِّص نصفها لعائلات ضحايا 11 سبتمبر 2001.



وقال مساعد الناطق باسم «طالبان»، في بيان رسمي نُشر على «تويتر»: إن«اعتداءات 11 سبتمبر لا علاقة لها إطلاقًا بأفغانستان. إذا لم تغير الولايات المتحدة موقفها وواصلت خطواتها المستفزة، ستكون الإمارة الإسلامية مضطرة إلى إعادة النظر في سياستها حيال» الولايات المتحدة.

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وتسعى حركة «طالبان» لإلغاء تجميد أصول بمليارات الدولارات في الخارج ورفع العقوبات، في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطًا بشأن معاملة النساء وأنصار الحكومة السابقة المدعومة من الغرب التي أطاحت بها العام الماضي.



ونشرت حركة «طالبان» على «تويتر» صورًا لوزير الخارجية مبتسمًا وهو يدخل اجتماع، الإثنين، في الدوحة مع ممثلين عن البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، لكن دبلوماسيين قالوا إن المسؤولين الأفغان لم يقدموا أي وعود في الداخل.



وتأتي المحادثات في الدوحة بعد أيام فقط من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أن سبعة مليارات دولار من أموال المصرف المركزي الأفغاني محجوزة في المصارف الأميركية سيتم تقسيمها بين صندوق لمساعدة أفغانستان وتعويض ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001.