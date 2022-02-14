الـ«بنتاغون»: تعزيز إضافي للانتشار العسكري الروسي خلال عطلة نهاية الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي، الاثنين، إن روسيا عززت انتشارها العسكري عند الحدود مع أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، رغم إعلان موسكو انتهاء بعض المناورات العسكرية.

وأوضح كيربي لمحطة «سي إن إن» التلفزيونية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يتمتع بقدرات واسعة. ويستمر في إرسال قوات إضافية على طول هذه الحدود مع أوكرانيا حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع (الماضي) ولديه أكثر من مئة ألف (جندي)»، وفق «فرانس برس».

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الإثنين أنّ جزءاً من المناورات العسكرية الضخمة الجارية حالياً في روسيا وبيلاروسيا شارفت على الانتهاء، في وقت يخشى فيه الغربيون من غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

وقال شويغو خلال لقاء مع الرئيس الروسي بثّ عبر التلفزيون «أُجريت تمارين، جزء منها انتهى وجزء آخر شارف على الانتهاء. وما زالت تمارين أخرى جارية، نظراً إلى حجم هذه التدريبات التي تمّ التخطيط لها وبدأت في ديسمبر»، وفق «فرانس برس».

مكالمة هاتفية »إيجابية»

وفي سياق متصل أعلن وزير الدفاع الأوكراني الإثنين أنّه أجرى مكالمة هاتفية »إيجابية» مع نظيره البيلاروسي وسط مخاوف من غزو روسي لأوكرانيا خصوصاً عبر بيلاروسيا حليفة موسكو.

وقال الوزير الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف «أرى فيها (المكالمة الهاتفية) إشارة إيجابية وخطوة أولى نحو تعاون مثمر» فيما تجري بيلاروس حالياً تدريبات عسكرية مشتركة مع روسيا قرب الحدود الأوكرانية.

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في غضون ذلك وصل المستشار الألماني أولاف شولتس الإثنين إلى كييف للتباحث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي حول التهديد باجتياح روسيا للبلاد.

شولتس إلى موسكو اللقاء الرئيس الروسي

وسيعقد شولتس وزيلنسكي في ختام قمّتهما مؤتمراً صحافياً بعد ظهر الثلاثاء، يتوجه بعده المستشار إلى موسكو اللقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفيوقت سابق الإثنين، طالب المستشار الألماني بـ«إشارات فورية لخفض التوتر» في النزاع حول أوكرانيا قبل زيارته إلى كييف وموسكو في ظل التصعيد بين روسيا والغرب.

وكتب شولتس في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ننتظر من موسكو إشارات فورية لخفض التوتر»، وحذر بأن «عدوانا عسكريا جديدا سيؤدي إلى عواقب وخيمة لروسيا»، واصفا الوضع بأنه «لا يزال خطيرا جدا جدا».