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أنتاريو الكندية تتخلى عن الشهادة الصحية بعد أسبوعين من الاحتجاجات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 فبراير 2022, 06:30 مساء
أنتاريو الكندية تتخلى عن الشهادة الصحية بعد أسبوعين من الاحتجاجات
الشرطة تطوق شاحنات صغيرة محاولةً إخلاء جسر امباسادور الحدودي في أونتاريو. (أ ف ب)
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أعلن رئيس وزراء أنتاريو الكندية، داغ فورد، الإثنين، التخلي عن شهادة التلقيح في المقاطعة التي تشكل مركزًا للاحتجاجات المناهضة للتدابير الصحية لمكافحة «كوفيد-19» منذ مطلع يناير.

وأوضح فورد خلال مؤتمر صحفي: «سنتخلى عن الجوازات» الصحية في الأول من مارس، موضحًا أن غالبية المواطنين باتت ملقحة وأن ذروة «أوميكرون» ولَّت. ويطالب المحتجون الذين يشلون الحركة في العاصمة الفدرالية أوتاوا الواقعة في مقاطعة أنتاريو برفع التدابير الصحية منذ أكثر من أسبوعين، وفق «فرانس برس».

عودة حركة السير إلى جسر أمباسادور
عادت حركة السير إلى جسر أمباسادور، المحور الحدودي الرئيسي بين كندا والولايات المتحدة، بعدما أخلته الشرطة الكندية من متظاهرين احتلوه على مدى سبعة أيام احتجاجا على التدابير الصحية لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

وأفادت الشركة المشغلة للجسر في بيان مساء أمس الأحد أنه صار «مفتوحا بالكامل الآن، ما يسمح من جديد بحرية الحركة التجارية بين الاقتصادين الكندي والأميركي».

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وتسبب إغلاق الجسر في أضرار على قطاع صناعة السيارات على جانبي الحدود، وتمر أكثر من 25% من السلع المصدرة بين الولايات المتحدة وكندا عبر هذا الجسر.

وبعد دقائق على إعلان الشركة أكدت أجهزة مراقبة الحدود الكندية في تغريدة أن «العمليات الحدودية الطبيعية استؤنفت على جسر أمباسادور. وينصح بعدم القيام بالرحلات غير الأساسية».

حركة احتجاجية ضد التدابير الصحية
واستغرق الأمر يومين حتى تمكنت الشرطة الكندية من إخلاء الجسر الذي كان يحتله متظاهرون منذ الإثنين. وسحبت معظم الشاحنات وسيارات «بيك آب» عن الجسر السبت، لكن بضع مئات المتظاهرين كانوا لا يزالون يرفضون مغادرة المكان.

ومارست واشنطن ضغوطا على الحكومة الكندية وطلبت منها الأسبوع الماضي استخدام «السلطات الفدرالية» لوضع حد للعرقلة التي لها «تداعيات خطيرة» على الاقتصاد الأميركي.

وتشهد كندا منذ أسبوعين حركة احتجاجية ضد التدابير الصحية إذ يحتل المحتجون شوارع وسط العاصمة الفدرالية منذ 29 يناير، إضافة إلى عدد من المحاور الحدودية.

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