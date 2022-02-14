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طهران: محادثات فيينا حول الملف النووي بلغت مرحلة «معقدة»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 فبراير 2022, 05:29 مساء
طهران: محادثات فيينا حول الملف النووي بلغت مرحلة «معقدة»
الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده خلال مؤتمر صحفي في طهران. (أ ف ب)
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، أن محادثات فيينا حول الملف النووي الإيراني بلغت مرحلة «معقدة»، لكنها ليست في طريق مسدود.

وتخوض إيران مفاوضات مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا بشكل مباشر، ومع الولايات المتحدة بشكل غير مباشر؛ لاستئناف العمل بالاتفاق النووي المبرم العام 2015 والهادف لمنع إيران من امتلاك السلاح الذري، وفق «فرانس برس».

 «المفاوضات معقدة وصعبة»
وبدأت هذه المفاوضات في أبريل 2021 لإنقاذ الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى، ثم استؤنفت في نهاية نوفمبر بعد تعليقها أشهرًا عدة.

والإثنين، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي، إن «المفاوضات معقدة وصعبة لأنها تطال مسائل تتطلب قرارات سياسية جدية، خصوصًا من جانب واشنطن».

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وأضاف أن «المفاوضات فی فیینا لم تصل إلى طريق مسدود، وهي تتواصل بشكل عادي»، مؤكدًا إمكانية التوصل قريبًا إلى اتفاق «إذا أظهرت الأطراف الأوروبية والأميركية تصميمًا فعليًّا».

من جهته اعتبر وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، سيمون كوفيني، أن الأطراف الغربية المشارِكة في مفاوضات فيينا «جدية وملتزمة». وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الغربيين «مصممون على العمل من أجل أن ينجح الأمر».

وتابع كوفيني، الذي تقوم بلاده بتسهيل تطبيق القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي صادق على اتفاق 2015، «ما كنت لأتواجد هنا لو لم أكن أعتقد بوجود فرصة». وأكد أن «أيرلندا تريد المساهمة في هذه العملية بكل الطرق الممكنة للمساعدة في تقدم»المفاوضات. 

انسحاب الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب
وانسحبت الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب، أحاديًّا من الاتفاق في 2018 بعد ثلاثة أعوام من إبرامه، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردت بعد عام تقريبًا بالتراجع تدريجيًّا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق.

وتهدف المفاوضات إلى تطبيق «عودة متبادلة» من جانب واشنطن وطهران إلى الاتفاق الذي يقدم تخفيفًا للعقوبات عن إيران مقابل قيود على برنامجها النووي.

وقال خطيب زاده: «نسعى إلى الحصول على ضمانات حقيقية من واشنطن للتأكد من عدم انسحابها من الاتفاق مرة أخرى وأن تحترم تعهداتها»، مشددًا على «ضرورة أن تُرفع جميع العقوبات مرة واحدة عن إيران في إطار الاتفاق النووي».

وأشار المفاوضون في فيينا إلى تقدم، وتحدث بعضهم عن مرحلة نهائية. وكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، في تغرية على «تويتر» الإثنين، أن المفاوضات بلغت مرحلة حاسمة.

وقال: «انتهاء التكهنات يعتمد على القرار السياسي الأميركي بقبول أو رفض الشروط الحتمية لاتفاق موثوق به ودائم يستند إلى المبادئ التي تمت الموافقة عليها» في اتفاق 2015. وتنفي إيران على الدوام سعيها لامتلاك السلاح الذري.

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