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زيلينسكي: انضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي «سيضمن أمننا»..وشولتس يدعو روسيا لاغتنام «عروض الحوار»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 فبراير 2022, 05:08 مساء
زيلينسكي: انضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي «سيضمن أمننا»..وشولتس يدعو روسيا لاغتنام «عروض الحوار»
الرئيس الأوكراني ونظيره الألماني (أ ف ب)
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أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال اجتماع في كييف، الإثنين، أن بلاده تعتبر خط أنابيب الغاز المثير للجدل «نورد ستريم 2» الذي يربط بين روسيا وألمانيا «سلاحًا جيوسياسيًّا».

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع شولتس، قال زيلينسكي في  معرض حديثه عن «نورد ستريم 2»: «نحن نفهم جيدًا أنه سلاح جيوسياسي».

انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي 
وأعلن زيلينسكي أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي «سيضمن أمننا»، وهو مطلب متكرر من السلطات الأوكرانية خوفًا من غزو روسي محتمل. وقال زيلينسكي، خلال المؤتمر الصحفي، «نحن نتفهم أن العضوية في حلف شمال الأطلسي ستضمن أمننا وسيادتنا الإقليمية».

من جانبه حض المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا، الإثنين، من كييف على اغتنام «عروض الحوار» الهادفة إلى وقف تصعيد الأزمة الأوكرانية.

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وقال شولتس في كييف، عشية زيارته موسكو، إن «النشاطات العسكرية لروسيا على الحدود الأوكرانية غير مفهومة. لا توجد أسباب معقولة لهذا الانتشار العسكري. ونطلب من روسيا اغتنام عروض الحوار المطروحة».

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