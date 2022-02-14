المستشار الألماني يصل كييف لبحث الأزمة الأوكرانية الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس الإثنين إلى كييف للتباحث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي حول التهديد باجتياح روسيا للبلاد، بحسب مراسل وكالة «فرانس برس».

وسيعقد شولتس وزيلنسكي في ختام قمّتهما مؤتمراً صحافياً بعد ظهر الثلاثاء، يتوجه بعده المستشار إلى موسكو اللقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفيوقت سابق الإثنين، طالب المستشار الألماني بـ«إشارات فورية لخفض التوتر» في النزاع حول أوكرانيا قبل زيارته إلى كييف وموسكو في ظل التصعيد بين روسيا والغرب.

وكتب شولتس في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ننتظر من موسكو إشارات فورية لخفض التوتر»، وحذر بأن «عدوانا عسكريا جديدا سيؤدي إلى عواقب وخيمة لروسيا»، واصفا الوضع بأنه «لا يزال خطيرا جدا جدا».