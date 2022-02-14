رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: «التحديات أكبر» من أي وقت مضى

حذر رئيس الهيئة «الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ» التابعة للأمم المتحدة، هوسونغ لي، الإثنين، نت أن التحديات التي تواجها البشرية في مكافحة الاحترار «أكبر من أي وقت مضى»، وذلك خلال اجتماع 195 بلدا لوضع اللمسات الأخيرة على تقرير قاتم عن تداعيات تغير المناخ.
وقال هوسونغ لي في بث مباشر عبر الفيديو إن «الحاجة إلى تقرير مجموعة العمل 2 لم تكن يوما كما هي عليه الآن لأن التحديات الآن هي أكبر من أي وقت مضى»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».
وبعد أكثر من قرن ونصف قرن من التنمية الاقتصادية عبر الوقود الأحفوري، ارتفعت حرارة الأرض قرابة 1,1 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، ما أدى إلى مضاعفة موجات الحر والجفاف والعواصف والفيضانات المدمرة.
وفي الجزء الأول من تقريرها الذي نشر في أغسطس الماضي، قدّرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن درجة الحرارة ستصل في 2030، أي قبل عشر سنوات مما كان متوقعا، عتبة +1,5 درجة مئوية، الهدف الأكثر طموحا لاتفاق باريس.
تأثيرات الاحترار وطرق الاستعداد له
وقبل الجزء الثالث المقرر إصداره في أبريل بشأن حلول لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، يبحث الجزء الثاني الذي تبدأ المفاوضات حوله الاثنين، في تأثيرات الاحترار وطرق الاستعداد له (التكيف). ويفترض أن يساهم هذا الجزء في تقليل تداعيته في كل القارات وعلى كل الأصعدة: الصحة والأمن الغذائي ونقص المياه ونزوح السكان وتدمير النظم البيئية...
وأضاف رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس، أن «حوالى 4,5 مليارات شخص على هذا الكوكب واجهوا كارثة مرتبطة بظاهرة جوية في العشرين عاما الماضية»، وتابع «نحن نعزّز الغلاف الجوي بالوقود الأحفوري»، مقارناً النتيجة بـ"«لأداء المعزّز» للرياضيين الأولمبيين الذين استخدموا منشّطات محظورة.
وأظهرت نسخة أولية من هذا النص حصلت عليها وكالة «فرانس برس» في يونيو الماضي، أن الحياة كما نعرفها ستتغير حتما على المدى القصير.
في كل القارات تقريبا، يشهد العالم ازدياد وتيرة الكوارث الطبيعية وشدتها، كما في العام الماضي حين اجتاحت الحرائق الغرب الأميركي واليونان وتركيا، وغمرت الفيضانات مناطق في ألمانيا والصين، وسُجّلت درجات حرارة قياسية اقتربت من 50 درجة مئوية في كندا.
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