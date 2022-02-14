رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: «التحديات أكبر» من أي وقت مضى

القاهرة - بوابة الوسط

حذر رئيس الهيئة «الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ» التابعة للأمم المتحدة، هوسونغ لي، الإثنين، نت أن التحديات التي تواجها البشرية في مكافحة الاحترار «أكبر من أي وقت مضى»، وذلك خلال اجتماع 195 بلدا لوضع اللمسات الأخيرة على تقرير قاتم عن تداعيات تغير المناخ.

وقال هوسونغ لي في بث مباشر عبر الفيديو إن «الحاجة إلى تقرير مجموعة العمل 2 لم تكن يوما كما هي عليه الآن لأن التحديات الآن هي أكبر من أي وقت مضى»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».