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إردوغان يزور الإمارات لتعزيز التقارب السياسي والاقتصادي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 فبراير 2022, 10:01 صباحا
إردوغان يزور الإمارات لتعزيز التقارب السياسي والاقتصادي
إردوغان يلقي خطابا خلال زيارة للإمارات حين كان رئيسا للوزراء، 24 فبراير 2013، (ا ف ب)
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يصل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى الإمارات، الإثنين، في أول زيارة له للبلد الخليجي الثري منذ نحو تسع سنوات، بعد عودة الدفء للعلاقات بين القوتين الإقليميتين، اللتين وقفتا على النقيض في العديد من ملفات المنطقة.

وتأتي زيارة إردوغان التي تستمر يومين وهي الأولى له منذ فبراير العام 2013 حين كان رئيسا للوزراء، بينما تشهد تركيا مصاعب اقتصادية كبرى وتبحث عن استثمارات أجنبية جديدة، وفيما تواجه الإمارات خطرا أمنيا متزايدا من قبل الحوثيين في اليمن، حسب وكالة «فرانس برس».

وشهدت العلاقات بين البلدين توترا بعد المقاطعة التي فرضتها السعودية ودول أخرى بينها الإمارات على قطر، أقرب حلفاء انقرة، واستمرت من منتصف العام 2017 حتى أوائل العام الماضي.

كما دعمت الإمارات وتركيا أطرافا متنازعة في ليبيا، واختلفتا في شأن مسألة التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وقدمت تركيا الدعم كذلك لأعضاء في جماعات إسلامية بينها «الإخوان المسلمين» المصنفة تنظيما إرهابيا في الإمارات والخليج.

لكن العلاقات عادت للتحسن مع زيارة قام بها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا في نوفمبر الماضي، هي الأولى لمسؤول إماراتي بهذا المستوى منذ 2012.

وكتب إردوغان في مقال نشرته جريدة «خليج تايمز» الإماراتية، قبيل وصوله، إن «تركيا والإمارات يمكن أن يسهما معًا في السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي»، مضيفا «سيكون لهذا التعاون انعكاسات إيجابية ليس فقط في العلاقات الثنائية ولكن أيضًا على المستوى الإقليمي».

وتجري الزيارة بينما تعمل الإمارات، الطامحة للعب دور دبلوماسي كبير، على إصلاح علاقاتها مع جاراتها وخصوصا قطر وإيران. كما تواجه الإمارات تهديد الحوثيين في اليمن الذين شنوا هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة غير مسبوقة ضدها، ما دفع بأبوظبي إلى زيادة تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة وفرنسا لمواجهة هذا التهديد.

ويرغب إردوغان في جذب استثمارات جديدة لبلاده التي تعاني من مستوى تضخم قياسي هو الأعلى منذ العام 2002، ومن المرجح أن يزور السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، هذا الشهر للمرة الأولى منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول العام 2018.

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