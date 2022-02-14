فتح جسر بين كندا وأميركا بعد إجلاء محتجين على القيود الصحية منه

القاهرة - بوابة الوسط

عادت حركة السير إلى جسر أمباسادور، المحور الحدودي الرئيسي بين كندا والولايات المتحدة، بعدما أخلته الشرطة الكندية من متظاهرين احتلوه على مدى سبعة أيام احتجاجا على التدابير الصحية لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

وأفادت الشركة المشغلة للجسر في بيان مساء أمس الأحد أنه صار «مفتوحا بالكامل الآن، ما يسمح من جديد بحرية الحركة التجارية بين الاقتصادين الكندي والأميركي»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتسبب إغلاق الجسر في أضرار على قطاع صناعة السيارات على جانبي الحدود، وتمر أكثر من 25% من السلع المصدرة بين الولايات المتحدة وكندا عبر هذا الجسر.

وبعد دقائق على إعلان الشركة أكدت أجهزة مراقبة الحدود الكندية في تغريدة أن «العمليات الحدودية الطبيعية استؤنفت على جسر أمباسادور. وينصح بعدم القيام بالرحلات غير الأساسية».

واستغرق الأمر يومين حتى تمكنت الشرطة الكندية من إخلاء الجسر الذي كان يحتله متظاهرون منذ الإثنين. وسحبت معظم الشاحنات وسيارات «بيك آب» عن الجسر السبت، لكن بضع مئات المتظاهرين كانوا لا يزالون يرفضون مغادرة المكان.

ومارست واشنطن ضغوطا على الحكومة الكندية وطلبت منها الأسبوع الماضي استخدام «السلطات الفدرالية» لوضع حد للعرقلة التي لها «تداعيات خطيرة» على الاقتصاد الأميركي.

وتشهد كندا منذ أسبوعين حركة احتجاجية ضد التدابير الصحية إذ يحتل المحتجون شوارع وسط العاصمة الفدرالية منذ 29 يناير، إضافة إلى عدد من المحاور الحدودية.